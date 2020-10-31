افتتاح متحف كفر الشيخ القومي.. حلم طال انتظاره لـ20 عاماً

حقق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حلم 3 ملايين ونصف نسمة، بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي، وهو الحلم الذي طال انتظاره لنحو 20 سنة، لتصبح محافظة كفر الشيخ محط أنظار العالم بمشروعات قومية عملاقة.

وبعد أن كانت كفر الشيخ محافظة "النسيان والإهمال"، بدأت تتحول إلى محافظة "الأمل والمستقبل"، بعد افتتاح مشروعات قومية عملاقة بها، منها مزرعة "غليون" السمكية، خلال أول زيارة للرئيس للمحافظة، وافتتاح محطة كهرباء البرلس على مرحلتين، وإنشاء مصنعين لاستخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء في البرلس وبلطيم، لتكتمل المنظومة السياحية والاقتصادية بافتتاح متحف كفر الشيخ القومي.

ويضم متحف كفر الشيخ "سيناريو العرض المتحفي"، الذي يبرز بعض الموضوعات مثل تاريخ العلوم خلال العصور التاريخية المختلفة كالطب والبيطرة والصيدلة، لربط المتحف بجامعة كفرالشيخ، إلى جانب تسليط الضوء على مسار رحلة العائلة المقدسة، إذ تعد منطقة "سخا"، بمدينة كفر الشيخ، أحد المسارات التي عبرت منها العائلة المقدسة إلى الجهة الغربية، بالإضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بمدينة "فوه"، ذات التراث الإسلامي الثري، وتضم كافة التراث الثقافي لكفر الشيخ، باعتبارها ثالث مدينة تراثية بعد القاهرة ورشيد، كما يلقي الضوء على مجموعة من الموضوعات، منها تاريخ مدينة "بوتو" القديمة، أحد عواصم مصر القديمة.

ويضم المتحف 1200 قطعة أثرية، منها عدد كبير لم تُعرض للجماهير من قبل، أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهة سخمت، وتمثال لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة ٢٦، من منطقة تل الفراعين ، كما يضم المتحف مسار لذوي الإحتياجات الخاصة و بطاقات الشرح بطريقة برايل.كما يضم المتحف أثار من تل الفراعين ، و فوه الأثرية ، تم إعداده بأيدي مصرية بتكلفة 63 مليون جنيه ، ليضم قطع أثرية نادرة ، تعبر عن آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية ، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين ، وأثار فوه الإسلامية ،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، المتحف قبلة ومنارة ثقافية تاريخية ، وهذا شرف تناله المحافظة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فالمتحف يضم آثار فرعونية وإسلامية ومسيحية ، ويعكس الصورة الجميلة التي تميزت بها المحافظة من آثار بتل الفراعين ، وأثار فوه الإسلامية ،وكنيسة السيدة العذراء بسخا ومسار العائلة المقدسة، فكان حلم دام 20 سنة تحقق في عهد الرئيس ، متمنيا أن يكون منارة ثقافية لكل فئات المجتمع.

وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه يدعو كل الطلاب بالجامعات والمدارس وأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة بزيارة المتحف عقب افتتاحه ، ليروا روعة الحضارة المصرية القديمة والحضارات المتعاقبة عبر العصور القديمة والحديثه.