اليوم.. 409 نواب خارج حصانة البرلمان.. أبرزهم مرتضى منصور وأحمد طنطاوي

بعد أكثر من 5 سنوات، اُسدل اليوم، الستار رسميًا عن عمل مجلس النواب 2015، وبذلك تسقط الحصانة البرلمانية عن النواب الذين لم يتمكنوا من الحفاظ على مقاعدهم في انتخابات المجلس الجديد.

وتنتهي حصانة النواب الخاسرين بعدما كانوا يتمتعون بها وفق الدستور المصري، حيث نصت المادة «106» من الدستور المصري على موعد رفع الحصانة عن نواب البرلمان الحاليين: «مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته».

200 نائب يخسر الانتخابات

وشهدت انتخابات مجلس النواب الجديدة 2021، خسارة نحو 200 نائب بالمجلس الحالي، خاضوا الماراثون الانتخابي، حيث خسر 101 نائبا بالمرحلة الأولى للانتخابات، فيما خسر 99 بالمرحلة الثانية، بالإضافة إلى 209 نواب قرروا في قت سابق عدم خوض الانتخابات أساسا، ليصبح الإجمالي 409.

ولم يتمكن عدد من النواب البارزين في مجلس نواب 2015، من الاحتفاظ بمقاعدهم في دوائرهم، أبرزهم النائب مرتضى منصور، الذي خسر مقعده مبكرًا في الجولة الأولى من الانتخابات، وعدم استطاعته العبور إلى جولة الإعادة عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، كما خسر النائب أحمد طنطاوي، مقعد من 3 مقاعد مخصصة لدائرته كفر الشيخ وقلين، بعدما تمكن من الوصول إلى جولة الإعادة.

الحريري وأبوحامد وحسب الله خارج المجلس

ينطبق الأمر ذاته على النائب هيثم الحريري، الذي خسر مقعده بدائرة محرم بك، بعدما نافس 3 منافسين اخرين على مقعدين، فيما خسر النائب محمد أبو حامد الانتخابات بدائرة عابدين، وخرج وقتها وأعلن عبر السوشيال ميديا عن خسارته.

كما يشهد مجلس النواب الجديد، الذي دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانعقاده الثلاثاء المقبل، غياب النائب محمد فؤاد والذي خسر مقعده بدائرة العمرانية والطالبية، وكذلك كل من حمدي بخيت و تامر الشهاوي، بعد خسارتهما في دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، التي شهدت صراعا شرسا لأخر اللحظات، كما خسر النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس نواب 2015، معركته الانتخابية في دائرة شبرا الخيمة.

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانعقاد مجلس النواب الجديد 2021، الثلاثاء المقبل، حيث اكتمل نصاب المجلس الجديد بعد القرار رقم 4 لسنة 2021، الذي أصدره رئيس الجمهورية بتعيين 28 نائبا بمجلس النواب.