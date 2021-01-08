إصابة 6 أشخاص في تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة بالشرقية

أصيب 6 أشخاص منذ قليل في حادث تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة على طريق «بردين- الزقازيق» بمحافظة الشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تصادم عدة سيارات بطريق «بردين - الزقازيق» ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، بسبب الشبورة.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام. وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق. وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «أبو كبير - كفر صقر»

وفي وقت سابق، أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «أبو كبير - كفر صقر».

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر بتصادم سيارتين «ميكروباص وربع نقل» بطريق أبو كبير ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كما أصيب في وقت سابق، 10 مواطنين، و6 جنود في حادثي سير منفصلين. وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة ميكورباص على الطريق الإقليمي بمركز ببلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص. كما تلقى «عبدالغفار» إخطارا يفيد انقلاب سيارة شرطة بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، ما أسفر عن إصابة 6 جنود.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق، بلاغا بتصادم ميكروباص وسيارة ملاكي، ناحية قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا بكدمات وجروح وسحجات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.