جثامين ضحايا حادث العمرة تغادر مطار القاهرة إلى الشرقية

غادرت مطار القاهرة الدولي قبل قليل، جثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري في السعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة، حيث عادوا من المملكة على متن طائرة الخطوط السعودية.

ووصلت الطائرة قادمة من مطار جدة من المملكة العربية السعودية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، وكان في استقبالها فور وصولها أسر وأهالي وأسر الضحايا.

وبحسب الأوراق الرسمية، وأسر الضحايا، فإنّ عدد الوفيات من المصريين 3، هم: «هشام رجب محمد ونجله حازم من قرية الزرقية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري هو أحمد السيد أحمد، وهي من قرية العدوة مركز ههيا بمحافظة الشرقية».

وقال محمدين أحمد فتحي أحد سكان قرية ضحية الحادث هشام رجب محمد المتوفي بحادث العمرة: «ندعو الله أن يتغمد الفقيد ونجلة برحمته، وأن يلهم أهله الصبر، وأهالي القرية هم أهل المتوفي، ويشهد الله أنّ هشام كان يتمتع بسمعة طيبة، وكان يعلم أولاد القرية ولا يبخل عليهم بعلمه، ونحتسبه عند الله من الشهداء، هو ونجله الصغير».

وكان السفير عمرو محمود عباس، صرح بأنّ القنصلية العامة في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنا مصريا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.

الخارجية المصرية تتابع حالة المصابين بالمملكة

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنّه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، وكشف بيان وزارة الخارجية المصرية، أنّ القنصلية في المملكة العربية السعودية، تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن، وللوقوف على ملابسات الحادث، والتواصل مع المصابين لتقديم أوجه الدعم الممكنة لهم.