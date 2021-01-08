محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مجمع المصالح الحكومية بديرب نجم

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، انتظام سير الأعمال الإنشائية بمجمع المصالح الحكومية بمدينة ديرب نجم، بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات والموافقات والتراخيص اللازمة والمُقام على مساحة 580 متر مربع، بالإضافة إلى 100 متر سور حول المبني بتمويل مالي، ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2020-2021 م.

وأوضح المحافظ أن الهدف من إنشاء مجمع المصالح، هو ضم المصالح والمكاتب الحكومية في مكان واحد منها (سجل مدني مطور- سجل تجاري- مكتب جوازات- مكاتب خاصة بمجلس المدينة) لتوفير الوقت والجهد على المواطنين لإنهاء مصالحم دون تحمل مشقه وأعباء التنقل من مكان لآخر للحصول على الخدمة.

وأشار المحافظ إلى أن مجمع المصالح الحكومية الجديد مكون من بدروم و5 أدوار علوية، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر للمرحلة الأولى، والبدء في صب الخرسانة للمرحلة الثانية، ومدة تنفيذ المشروع 4 شهور طبقا للجدول الزمني المحدد لانتهاء المشروع ودخوله الخدمة ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وكلف المحافظ المهندس وجيه صدقي سعدون، رئيس مركز ومدينة ديرب نجم، بتذليل كافة العقبات التي تقف حائلا أمام استكمال الأعمال الإنشائية بالمشروع حتى يتم الانتهاء منه وتسليمه لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينه فاقوس أعمال إصلاح خط مياه صرف صحي بقطر 500 مللي بشارع مصطفي باشا خليل بالمدينة، القادمة من محطة الصرف رقم 5 بمنية المكرم إلى محطه المعالجة بكفر الحاج عمر بمركز ومدينه فاقوس.

وأكد المحافظ، أنه حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لجميع فئات المجتمع لتخفيف العبء عن كاهلم وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، موجهًا الجهاز التنفيذي بضرورة تضافر كافة الجهود للعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وتلبية احتياجاتهم في المرافق والخدمات التي تمس حياتهم اليومية.

ومن جانبه، قام عباده محمد عباده، رئيس مركز ومدينة فاقوس، بالتنسيق مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بفاقوس، لسرعة إصلاح ماسورة مياه صرف صحي بقطر 500 مللي بشارع مصطفي باشا خليل.

وقدم الأهالي الشكر للجهاز التنفيذي لسرعة الاستجابة وتقديم الحلول العاجلة للشكاوى والمشاكل التي تواجههم والعمل على حلها في أسرع وقت.