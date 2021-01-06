مصادر: وفيات حادث المعتمرين بالسعودية من قرية العدوة في الشرقية

كشفت مصادر باتحاد عام المصريين في المملكة العربية السعودية، لـ«الوطن» عن أن وفيات حادث المعتمرين المصريين في تبوك، ينحدرون من قرية العدوة، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

ومن بين 16 مصريا، توفي 3 وأصيب 13 آخرين، من بينهم شاب عمره 30 سنة، يدعى يحيى هشام رجب، ومعه نجله حازم، 4 سنوات، أما الوفاة الثالثة فهي لسيدة تدعى ياسمين حامد أحمد عبدالهادي، زوجة مقيم مصري، هو أحمد السيد أحمد.

وكشفت مصادر بالجالية المصرية لـ«الوطن» موعد وصول جثامين المعتمرين المصريين ضحايا حادث السير في تبوك، وذلك في العاشرة صباح غد الخميس إلى مطار القاهرة الدولي.

وتتحرك جثامين 3 ضحايا للحادث من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة السعودية الساعة 8:55، بعد نقلها من مطار مدينة تبوك، لتصل الجثامين الساعة العاشرة صباح الغد.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء أمس، أنه في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج، صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى حملات العمرة.

وكشفت الوزارة أن الحادث وقع على بعد 310 كلم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 من المواطنين المصريين، كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ما نتج عنه عددا من الوفيات والإصابات.

كما ذكر بيان وزارة الخارجية أن القنصلية العامة المصرية في المملكة العربية السعودية تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية، لإنهاء الإجراءات كافة، المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن، وللوقوف على ملابسات الحادث.

ونوهت وزارة الخارجية إلى أن القنصلية العامة مستمرة في المتابعة والتواصل مع المصابين، لتقديم أوجه الدعم الممكنة كافة لهم.