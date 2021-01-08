لندن تسجل مليون إصابة كورونا بأسبوع.. والجالية المصرية: إصاباتنا محدودة

تواصل بريطانيا ارتفاعها المستمر في زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بشكل كبير، حيث تخطت أعداد الإصابات خلال الأسبوع الماضي 1.1 مليون شخصًا في لندن، ليبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 2.889.419، بينما وصل عدد الوفيات إلى 78.508 بـ«كوفيد 19»، وبلغ إجمالي حالات التعافي إلى 1.364.821، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

رئيس الجالية المصرية بلندن: حالات الإصابة بكورونا مرعبة

وفي هذا الشأن، قالت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصرين في الخارج ببريطانيا، إن لندن سجلت أعلى نسب في معدلات الوفيات والإصابة بحالات مرعبة، وأن المستشفيات تحت ضغط عالي، وخاصة بعد إعلان محافظ لندن أنها أصبحت خارج السيطرة، مشيرة إلى مستشفياتها تحمل 7000 مصاب بفيروس «كوفيد 19»، من بينهم 1000 في العناية المركزة.

«خليل»: توزيع لقاحات كورونا يبدأ من الأسبوع المُقبل

وأضافت «خليل» لـ«الوطن»، أن توزيع اللقاحات على المواطنين سيبدأ الأسبوع المقبل، وبدأ بالفعل توزيعها على عيادات الأطباء وبعض الصيدليات المسجلة وعددهم ما يقرب من 1000 صيدلية، فضلا عن المراكز المخصصة لعلاج كورونا في الموجة الأولى، واستخدامها كمقرات لتلقي اللقاحات، لافتة إلى أن المملكة المتحدة ستعتمد على لقاحي «أكسفورد» و«أسترازينيكا»، لسهولة استخدامهما في درجة حرارة الغرفة العادية، على عكس لقاح «فايزر» الذي يحتاج لدرجات حرارة غير طبيعية.

قرارات صارمة اتخذتها بريطانيا على القادمين من الخارج

وأشارت رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج لندن، إلى أن حالات الإصابة بين المصريين بالفيروس المستجد ما زالت غير معلومة بشكل رسمي، لكن الظاهر حتى الآن أعداد محدودة وغير مُقلقة، مضيفة أن بريطانيا اتخذت قرارات جديدة أكثر صرامة للتصدي لانتشار الفيروس المستجد، من بينها أن يكون مع أي مواطن قادم لها من الخارج نتيجة مسحة PCR حتى يتمكن من دخول البلد، لافتة إلى أن قبل ذلك كان يسجل القادمين على مواقع الكترونية تاريخ الوصول فقط، ويقوموا بعمل عزل منزلي لمدة 14 يوم، إلا أن القرار الجديد هدفه تحديد نسبة انتشار الوباء داخل المملكة.

وذكرت، أن لندن رفعت الحظر للدرجة الخامسة، وهو منع الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، مع انتشار قوات الأمن في الشوارع، لتحرير المخالفات على غير الملتزمين، وغلق جميع المحال ما عدا محال الأغذية، ومباشرة الأعمال من المنازل، باستثناء الوظائف المُتوقف عليها حياة الآخرين.