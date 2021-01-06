عاجل.. رئيس وزراء بريطانيا: الإغلاق قد يستمر لما بعد منتصف فبراير

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أنه قد يجري تأجيل موعد انتهاء الإغلاق لما بعد منتصف فبراير المقبل، قائلًا إن الحكومة ستكون حذرة للغاية بشأن رفع القيود وإعادة فتح المدارس .

وقال جونسون، عقب إعلان الإغلاق الوطني الثالث لانجلترا أمس الأول الاثنين، إن التلقيح يمكن أن يحقق تقدمًا سريعًا مما يسمح بتخفيف القيود بحلول منتصف فبراير، إذا سارت الأمور بشكل جيد، حسبما أوردت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

لكن رئيس الوزراء البريطاني، حاول أن يخفض مستوى توقعاته خلال حديثه أمام مجلس العموم اليوم، مشددًا على إمكانية استمرار الإغلاق إذا ظل فيروس كورونا يشكل تهديدًا.

ويأتي ذلك بعدما تجاوزت الإصابات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا، 60 ألف إصابة للمرة الأولى، كما توفي 830 شخصًا عقب مرور 28 يومًا على تأكيد إصابتهم بالفيروس منذ أمس الثلاثاء.