إغلاق جديد في بريطانيا بعد أعلى حصيلة إصابات: 58 ألف مع وجود لقاحين

قررت المملكة المتحدة، فرض إغلاق شامل جديد، أمس، للحد من تفشى فيروس كورونا بعد ظهور سلالة جديدة من الفيروس في البلاد أسرع انتشارا وارتفعت معها الإصابات بدرجة كبيرة، وذلك بالتزامن مع بدء بريطانيا حملة تطعيم بلقاح «أكسفورد».

وأعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إقرار عزل عام في إنجلترا أمس، وأصدر تعليمات للمواطنين بالبقاء في منازلهم لاحتواء سلالة أشد عدوى من فيروس كورونا.

وأوضح في خطاب تلفزيوني، وفقا لقناة «سكاى نيوز» عربية أنه يجب الدخول في عزل عام شامل يكون صارما بما يكفي لاحتواء تفشى سلالة كورونا الجديدة، قائلا: «الحكومة تطلب منكم مرة أخرى البقاء في المنزل».

وأكد جونسون، أن البلاد تمر «بلحظة حرجة»، حيث ترتفع الحالات بسرعة في كل جزء من البلاد.

وتتمثل قواعد الإغلاق الجديدة التى فرضتها بريطانيا أمس، في إغلاق المدارس الابتدائية والثانوية والكليات للتعلم وجها لوجه باستثناء أطفال العاملين الرئيسيين، وعدم عودة طلاب الجامعة حتى منتصف فبراير على الأقل.

وبالإضافة لذلك، سيتم إغلاق جميع المتاجر غير الأساسية وخدمات العناية الشخصية مثل صالونات تصفيف الشعر، ويمكن للمطاعم تشغيل خدمات الطلبات الخارجية فقط.

وبدأت بريطانيا أمس حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام اللقاح الذى ابتكرته جامعة أكسفورد والمختبر البريطانى أسترازينيكا.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، إن بريطانيا لديها 530 ألف جرعة من اللقاح.

وكانت بريطانيا بدأت حملة التطعيم ضد كورونا فى الثامن من ديسمبر الماضى باستخدام لقاح فايزر، وذلك لكبار السن والعاملين بالمجال الصحي.

وسجلت المملكة المتحدة، أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا أمس، بواقع 58 ألف و784 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في جميع أنحاء بريطانيا منذ بداية الوباء إلى مليونين و713 ألفا و563 حالة، ووفاة 407 شخص ليصل الإجمالي الرسمي إلى 75431 حالة وفاة، وفقا لصحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية.

وقالت المديرة الطبية للصحة العامة في إنجلترا الدكتورة إيفون دويل ،إن الارتفاع المستمر في عدد الحالات والوفيات بمثابة تحذير مرير لنا جميعًا مشددة على ضرورة الالتزام بالحفاظ على مسافة مع الآخرين، وغسل اليدين وارتداء الكمامة.

وحتى أمس، كان هناك 26626 مريضا بفيروس كورونا في المستشفيات بإنجلترا، بزيادة بواقع أكثر من 30% على الأسبوع الماضي، ويزيد هذا الرقم بواقع 40% على أعلى مستوى للموجة الأولى في الربيع.