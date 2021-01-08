فرحة الشناوي: أشكر الرئيس على التعيين.. والمرأة ستشارك في بناء الوطن

قالت النائبة الدكتورة فرحة الشناوي، عميد كلية الطب الأسبق بجامعة المنصورة ومن المعينين في مجلس النواب، إنها شعرت بمزيج من السعادة والمسؤولية في لحظة علمها بقرار رئيس الجمهورية بالتعيين في مجلس النواب 2021، وهو شيء طيب: «أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمرأة ستشارك في بناء الوطن».

سأسعي لحل مشكلات الصحة والتعليم والمرأة

وأضافت «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان والمذاع على فضائية «DMC»، أنها ستسعى خلال فترتها في البرلمان لحل مشكلات الصحة والتعليم والمرأة، وهي المحاور الثلاثة الأكثر أهمية بالنسبة لخبراتها فيها: «أتمنى أن يكون التعليم المصري من ضمن التعليم المتميز في العالم سواء تعليم علمي أو طبي وكل المجالات».

قرار رئيس الجمهورية

وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين 28 شخصًا في مجلس النواب 2021، ودعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل.

5 ٪ من عدد الأعضاء المنتخبين

ولرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يتجاوز نسبة 5 ٪ من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة والفئات التي يري تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين 243 و244 من الدستور، وتُعقد الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب يوم 10 يناير المقبل، وتم وضع سيناريوهات الانعقاد بأقصى درجات الاحتياط الاحترازية ضد كورونا.

قطاعات تشملها التعيينات

وشملت تعيينات رئيس الجمهورية قطاعات المجلس الأعلى للجامعات ومراكز البحوث العلمية والنقابات المهنية والعمالية غيرها، بمراعاة ضوابط، ويصل تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب داخل المجلس إلى 31 عضوًا بعد قرار تعيين 3 أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.