النائبة فرحة الشناوي: التنوع في «النواب» سيؤدي للتكامل لحل المشكلات

قالت الدكتورة فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب بالتعيين، إن أولوياتها في دور الانعقاد الجديدة من البرلمان المصري، ستكون في ملفات التعليم والصحة والمرأة، موضحة «دول المحاور الثلاثة اللي أقدر أدي فيهم وأحب يكون ليا إضافة فيهم».

وأضافت «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «أخبار TeN»، المذاع على فضائية «TeN»، أنها سعيدة بالتنوع الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأعضاء المعينين، كما تشعر بأن ذلك التنوع سيحمل الكثير من الخبرات المختلفة، وسيكون هناك نواب «تكنوقراط» يحملون المعارف العلمية والنوعية على حد السواء.

سعيدة جدا بالتنوع

وأوضحت أن مثل ذلك التنوع سيثري المجلس ويجعل الجميع يعملون سويا في فرق عمل مشتركة تؤدى إلى رفعة الحياة الطبيعية للمواطنين، «سعيدة جدا بالتنوع، وده مش هيخلي كل مجموعة ليها نظرة أحادية، بل هيعمل تكامل لحل بعض المشكلات أو تقنين قوانين أوضاع، وده شئ إيجابي».

كنا نعمل تحت مظلة المجلس القومي للمرأة

وأكدت أن ما ينقص المرأة المصرية هو الوعي والتعليم خاصة في الصعيد والقرى المصرية، وهو ما ستعمل عليه جاهدة لتغييره من جذوره، «كنا بنعمل تحت مظلة المجلس القومي للمرأة وقربنا جدا من المرأة المصرية البسيطة وواجب علينا كبير أننا ناخد بأيدهم ونجعلهم سيدات منتجين ومتعلمين ومدركين لأدوارهم ومشاركة في الحياة الوطنية لمصر».

جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية الذي حمل رقم 4 لسنة 2021، شمل تعيين 28 شخصا بمجلس النواب 2021، ودعوة المجلس للانعقاد الثلاثاء المقبل، وكذا تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، وأبرز من جئن في القائمة الدكتورة درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبد الستار ودينا عبد الكريم.