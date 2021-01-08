فض الأسواق العشوائية وملاحقة المخالفين لارتداء الكمامة بالجيزة

فضت أجهزة محافظة الجيزة أسواق عشوائية بمدينة الباويطي بالواحات البحرية، وسوق الجمعة بإمبابة، برفع الإشغالات وتحرير محاضر للمخالفين، لمنع التجمع، وللحد من انتشار فيروس كورونا، تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

فض سوق عشوائي بالواحات البحرية

وقام مركز الواحات البحرية، برئاسة الدكتور صبري شاكر، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحملة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، وتم فض سوق عشوائي بمنطقة مسجد التوحيد بمدينة الباويطي ورفع عدد من الإشغالات وتحرير محاضر إشغال طريق عام، تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات.

حملات بحي شمال لضبط المخالفات

وشنت أجهزة حي شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، حملة مكبرة لضبط المخالفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملات عن الآتي:

- فك شدة خشبية لصب سقف بلكونة بمدينة الأمل.

- حملة إشغالات على المقاهي لتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومصادرة عدد من الشيش.

- متابعة غلق المحلات بالمواعيد المحددة.

- حملة على وسائل النقل العام والمواقف بالتنسيق مع قسم شرطة إمبابة لتنفيذ قرار عدم ارتداء الكمامات.

- رفع كفاءة شارع المحطة أمام وحدة المرور بدهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار.

- التصدي لسوق الجمعة بشارع المطار وشارع الصفطاوي بالبراجيل.

ضبط سيارة نقل تجمع مخلفات محال بيع الأسماك والدواجن بدون تصريح

وتمكنت إدارة البيئة بحي بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبدالله نور، بضبط سيارة نقل تعمل على جمع مخلفات الدواجن والأسماك من محلات بيع الطيور والأسماك، يمارس عمله دون اتخاذ أي تدابير أو احتياطات للأمن والسلامة، ودون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يضر بالبيئة والمواطن، وتم التحفظ على السياره بالحي ومصادرة الأدوات المستخدمة.

رفع 160 طن مخلفات من قرى مركز البدرشين

واستجاب مركز ومدينة البدرشين، برئاسة محمود زين شنب، لشكاوى المواطنين، وعقب الجولة التي قام بها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث وجه برفع مستوى النظافه وإزالة المخلفات أولا بأول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطني بالمركز البدرشين، أسفرت عن رفع 160 طن مخلفات بطريق الطرفاية البطئ، وشوارع النيل السعيد وعباس عناني والمستشفى وخلف معمل الأمل وطريق مصر اسيوط السريع وأبورجوان بحرى وأبورجوان قبلي والوحدة المحلية بدهشور وقرية منشية كاسب وطريق المريوطيه من أول الوحدة المحلية حتى قرية منشية كاسب.

ضبط مقهى يقدم الشيشة للمواطنين بالعمرانية

وواصل حي العمرانية، برئاسة محمد نور، الحملات المسائية المفاجئة على المقاهي، وأسفرت عن ضبط كافيه السلطانة بشارع خاتم المرسلين، يقدم الشيشة للمواطنين وتم التحفظ علي محتويات المكان واتخاذ الإجراء القانوني حياله.