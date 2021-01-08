عاجل.. التعرف على هوية الجثة المجهولة الغارقة بالحمام وتسليمها لذويها

قال مصطفى زيدان، معاون مستشفى الحمام المركزي، إن المستشفى سلم الجثة المجهولة، التي عُثر عليها غارقة قبل أيام، لأهليتها، بعد أن تعرف عليها عقب نشر مواصفاتها، من خلال مديريات الأمن وأقسام الشرطة.

وأضاف «زيدان»، اليوم الجمعة، أن الجثة لشاب من الإسكندرية، يدعى يوسف عطية إدريس مفتاح، من مدينة العامرية بالإسكندرية.

وتمكنت مباحث الحمام، برئاسة المقدم هيثم الشامي، رئيس مباحث قسم شرطة الحمام بمطروح، من العثور منذ أيام على شاب غريق مجهول الهوية في ترعة بمركز ومدينة الحمام، بعد أسبوع من وفاته داخل الترعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 19 إداري قسم شرطة الحمام.

ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الحمام المركزي وتم وضعها تحت تصرف مفتش الصحة والنيابة العامة على ذمة التحقيق.

ووصل بلاغ إلى قسم شرطة الحمام بظهور الجثة تطفو على مياه ترعة 16 متفرع من مشروع ناصر أمام محطة رفع المياه بقرية 28 من قرى البنجر بمركز ومدينة الحمام.

وتبين من خلال الفحص الأولى أن الجثة لشاب 30 عاما، وغرق منذ حوالي أسبوع في الترعة، دون معرفة الأسباب، ولم يتم التعرف من أحد على هويته، ولا يوجد بحوزته أية أوراق تثبت شخصيته، كما تبين أن جسده منتفخ تماما، ويرتدي بنطلون ترنج أسود وتيشرت أزرق، ولون بشرته قمحي ومحدد الذقن، وجسدة متوسط الطول، ووزنه متوسط بحوالي 80 كيلو.

وعرضت مباحث قسم شرطة الحمام المحضر على النيابة العامة، وقررت النشر عنه فى جميع مديريات الأمن والأقسام، لعدة أيام كي يتم الوصول إلى أهليته أو التعرف من أحد عليه للكشف عن شخصيته أو التوصل إلى أقاربه، الذين تم الوصول إليهم بجهود مباحث الحمام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للبحث الجنائي بوزارة الداخلية.