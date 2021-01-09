«التعاون الخليجي» يرحب بفتح المنافذ بين الإمارات وقطر: تعكس قوة المجلس

رحب مجلس «التعاون الخليجي»، بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الإمارات وقطر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وقال الأمين العام للمجلس، نايف الحجرف، إن هذه الخطوة، التي تأتي ترجمة لمخرجات «قمة العلا» في السعودية، وتعكس الحرص الكبير لتعزيز قوة مجلس التعاون وتماسكه، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات.

وأكد الحجرف، أن أبناء مجلس التعاون يستبشرون بهذه الخطوة ويتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي، والنظر للمستقبل نحو كيان خليجي مترابط، يعمل لخدمة دوله ويدفع بعجلة التنمية والأمن.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أن «أبو ظبي» ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع «بيان العُلا».

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، خالد عبد الله بالهول، إن الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وسيبدأ تفعيلها اعتبارا من غد السبت.

وأضاف بالهول، أن الإمارات ستعمل مع قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي، ومصر وقعوا الثلاثاء الماضي «اتفاق العلا»، الذي شمل إنهاء المقاطعة بين السعودية وقطر.

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في وقت سابق، أن الإمارات يجمعها مصير مشترك مع دول الخليج، موضحا أن الخطوط الحمراء لبلاده هي نفسها لكل دول الخليج.

واليوم، أعلنت «الهيئة العامة للطيران المدني» في الإمارات، عن إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بين الإمارات وقطر، اعتبارا من الغد.

وقالت الهيئة الإماراتية، إنها ستستأنف الرحلات بين الدولتين بالتنسيق مع هيئات الطيران والشركات في الإمارات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».