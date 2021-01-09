«الدفن أحياء» ثمن الجري خلف حلم التنقيب عن الآثار بقنا

أوقات زمنية قريبة لا تتعدى الأيام أو الشهور على الأكثر، هي الفاصل بين العثور على ضحايا جدد وراء البحث عن الآثار من الحالمين في الثراء السريع، جميعهم يلقون مصرعهم أسفل ركام الحفر، ليتم دفنهم أحياء.

ورغم الضحايا الكثيرة بسبب أعمال التنقيب عن الآثار في الجبال والقرى والمنزل في كل ركن من محافظة قنا بصعيد مصر، وعدم جدواها ولكن الحكايات والروايات عن أساطير الأغنياء الذين أصبحوا أصحاب أموال طائلة بسبب بيع الآثار لا تغيب عن أذهان الحالمين، خاصة ضعاف النفوس والاتكالين، ولكن في النهاية دون جدوي.

أموال طائلة تصل لبيع كل ما يملكون من أرض ومشغولات ذهبية في سبيل الوصول إلى تلك الآثار، فهم يتحملون الجهد وتكاليف الأكل والشرب والمعيشة والبخور وتنقل الشيخ المبجل الذي أجزم بأن هذا المكان به «المساخيط» كما يطلقون عليها، التي ستغنيهم، وفي النهاية ساعات وأيام من الألم والحزن في انتشال جثث انهار عليهم الحلم وركام الحفر.

ترصد «الوطن» أبرز الوقائع في التنقيب عن الآثار في جبال ومنازل المحافظة، وخلفت ورائها ضحايا بشرية صرعوا في سبيل تحقيق حلمهم الزائف.

آخر هذه الوقائع كان أمس الجمعة، حين تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من انتشال جثتي شخصين من ضحايا التنقيب على الآثار، بعد انهيار حفرة بعمق 25 مترا على رؤوسهم بحاجر الدهسة في فرشوط، بحثا عن الآثار.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى «أحمد.ع.ا»، 34 عامًا من عزبة هارون، وأجزاء من جثة شخص آخر، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم الرئيسي والذي جمع هؤلاء الضحايا للتنقيب عن الآثار، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي صرحت بدفن الجثث.

وفي نوفمبر الماضي، تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا، من قوات الحماية المدنية، يفيد بانهيار حفرة عميقة على شاب يُدعى بمصرع طاهر خلف الله حسين، بقرية القمانة، بنجع حمادي، أثناء البحث عن الأثار، وذلك بعد 3 أيام من البحث، من انتشال جثته، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

وفي أغسطس الماضي تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا، من مرفق الإسعاف، يفيد انتشال جثتين لمسن وعامل من تحت الأنقاض بعد انهيار بئر عليهما، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية الجبلاو بقنا.

وتبين أن الجثتين لـ أحمد صابر على، 85 عامًا، وخالد سعيد عثمان، 43 عامًا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وخلال شهر يوليو الماضي، لقي علاء محمد أحمد، مصرعه، وأصيب مصطفى محمود محمد، وحسين اسماعيل، وحسام محمود محمد، وخالد أحمد أسماعيل، نتيجة انهيار بئر عليهم أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار في قرية نجع النجار التابعة لدائرة مركز أبوتشت المركزي شمال محافظة قنا.

وقال مصدر في آثار قنا، إن غرفة العمليات تتلقى شهريا ما بين 9 إلى 12 بلاغا عن قيام أشخاص بالتنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية وغيرها في الجبال والمنازل.