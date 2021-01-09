«شينخوا» تبرز قصة قرية مصرية هزمت كورونا بحملة تضامنية

في محافظة المنوفية، على بعد 75 كم شمال العاصمة القاهرة، تولى سكان قرية «ميت خاقان» زمام الأمور بأنفسهم في مكافحة جائحة كورونا من خلال إطلاق حملة تضامنية، أطلق عليها اسم «ميت خاقان بلا فيروس كورونا»، بدأها مجموعة من الشباب قبل أسابيع قليلة، وقد رحب بها على نطاق واسع، 35 ألفا من سكان القرية.

وتهدف الحملة إلى توفير الأدوية والعلاج والاختبارات والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمجان، في ظل تصاعد العدوى والقدرة المحدودة للمستشفيات المحلية.

وقال أمين محمد، أحد مؤسسي الحملة، لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية، «نهدف أيضا إلى رفع مستوى الوعي بين جميع السكان وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للسيطرة على انتشار الفيروس».

وقال إن غالبية شباب القرية قرروا إطلاق الحملة بعد أن أدركوا خطورة الموجة الثانية من الوباء والتي شهدت ارتفاعًا مفاجئًا في الإصابات بالفيروس في الأسابيع الأخيرة.

وقال محمد: «نستهدف جميع سكان القرية، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون شراء المستلزمات الطبية والوقائية».

وأضاف أن الحملة تسعى لتخفيف الضغط على المستشفيات العامة والعاملين في المجال الطبي وسط الموجة الثانية من الوباء.

وقال محمد: «يمكن معالجة الحالات ذات الأعراض الخفيفة في المنزل ويمكننا تزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، من الأدوية إلى التمريض. فقط الحالات الحرجة يمكن علاجها في المستشفيات وهذا بالتأكيد يخفف العبء عن الفرق الطبية».

وأعرب عن اعتقاده بأن أحد أسباب نجاح الحملة هو الدعم من جميع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في القرية والتي أظهرت مستوى عالٍ من التعاون والتضامن.

وقال: «حتى الآن، ساعدنا تبرع السكان على تأمين 52 أسطوانة أكسجين وأربعة مكثفات أكسجين وستة مقاييس تأكسج نبضي وحوالي 200 صندوق من الأقنعة الطبية».

وأشار إلى أن مؤسسي الحملة توصلوا أيضًا إلى اتفاق مع ثلاث مختبرات لتقديم اختبارات كورونا لسكان القرية بخصم يصل إلى 80%.

وقال محمد «كما قدمنا ​​فرق تمريض مجانية للمساعدة في متابعة الحالات المصابة»، مضيفاً أن الحملة تقدم مساعدات مالية ودعماً نفسياً للمصابين وعائلاتهم.

وقال مصطفى نجيب، أحد مؤسسي المبادرة ، إنه تم تجهيز غرفة عمليات لمتابعة جميع الحالات المتعلقة بفيروس كورونا على مدار الساعة.

وقال إن أعضاء المبادرة يساعدون أيضًا الأسواق اليومية والأسبوعية في مكافحة الوباء ، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين البائعين والعملاء.

وقال نجيب لشينخوا "نوزع أقنعة الوجه على المتسوقين والبائعين في الأسواق مجانا. كما أقنعنا السكان بأداء صلاة الجمعة خارج المساجد لتجنب الازدحام والالتهابات".