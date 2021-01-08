سيرين عبدالنور تعلن الاشتباه في إصابة والدها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانه اللبنانيه سيرين عبد النور عبر حسابها الخاص بـ«تويتر» إشتباه إصابة والدها بفيروس كورونا ورفض إحدي المستشفيات في لبنان استقباله رغم شعوره بضيق تنفس.

وكتبت «سيرين» في تغريدتها: «أمس والدي حس بضيق نفس نزل على الطوارئ طلبو منو يبقى برا والسبب كان خوفاً عليه قالت له الممرضة اذا كان موضوع ضيق نفس روح على بيتك وتواصل مع دكتورك يهتم فيك من بيتك اعتبرني متل بنتك وسماع نصيحتي ما تبقى بالمستشفى هون خطر عليك. المستشفيات مليانة مرضة ⁧‫كورونا‬⁩ ⁧‫اعلنوا الاقفال التام».

يذكر أن الفنانة سيرين عبدالنور عرض لها في أغسطس الماضي مسلسلها الجديد «دانتيل» وقالت عنه سيرين عبد النور، خلال بيانٍ لها: «تحاول ميرنا في المسلسل أن تواجه الحياة بكل ما أوتيَتْ من قوة، وذلك رغم المصاعب والتحديات»، واصفةً دورها في المسلسل: «ميرنا تشبهني إلى حدّ بعيد، فهي مصممة أزياء تهوى الموضة وتحاول طوال مراحل العمل أن تبقى قويةً وأن تدافع عن حلمها متمسّكة بحبها حتى النهاية»، وتساءلت بقولها: «هل ستنجح ميرنا أن تظل قوية وتدافع عن حلمها حتى النهاية؟! أترك الأمر مرهوناً بحلقات المسلسل وتفاصيله التي أدعو الجمهور لمتابعتها».

يذكر ن المسلسل من بطولة سيرين عبد النور، محمود نصر، سلوم حداد، نهلة داوود، نقولا دانييل، ساره أبي كنعان، زينة مكي، وسام فارس، إيلي متري، تاتيانا مرعب، ناتاشا شوفاني، أنس طيار، سليم صبري، ساندي فرح، هند خضرة، شربل زيادة، ريموندا عازار، وآخرين، ومن إخراج المثنى صبح.

جدير بالذكر ان سرين تتبع جميع الاجراءات الاحترازية منذ انتشار جائحة كورونا الاولي وتلتزم بشكل دائم التواجد بالمنزل مع اسرتها وتقضي معظم وقتها في المطبخ.