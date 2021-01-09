«البيت الأبيض» يحذر من سلالة جديدة لـ كورونا تطورت في الولايات المتحدة

حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، من احتمال تطور سلالة جديدة للفيروس، تم اكتشافها في الولايات المتحدة، وتعتبر أكثر انتشارا.

وقالت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، مساء الجمعة، نقلا عن تقرير، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات الصحية، الجمعة، تسجيل 620 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في البلاد إلى 77911.

وأشارت السلطات الصحية، إلى تسجيل 17533 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في إيطاليا إلى 2237900.

وفي فرنسا، تواجه الحكومة، تحديا جديدا وهو الفشل المبكر لخطتها الاستراتيجية لتعميم اللقاحات، فيما لم يتجاوز عدد الذين تلقوا التلقيح 45 ألف شخصاً، حتى أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، قالت أمس الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي رد على انتقادات من بعض الدول الأعضاء بأن خطة شراء اللقاحات الفعالة ضد كورونا على مستوى دول الاتحاد فشلت في تأمين جرعات كافية للتمكين من بدء التطعيم.

من جانبها، أعلنت الحكومة اليونانية، أمس الجمعة، انطلاق منصة إلكترونية مجهزة خصيصًا لتنظيم حملة تطعيم المواطنين ضد الفيروس، بعد غد الاثنين، على أن تُمنح الأولوية في التسجيل للفئة اللعمرية التي تتجاوز 85 عامًا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».

وفي إسرائيل، قالت الحكومة، أمس الجمعة، إن معدلات الإصابة بكورونا مازالت مرتفعة ولكنها ثابتة، بعد إغلاق كامل في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إيدلشتاين، في تصريحات، إن حوالي 115 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»، أمس الاول الخميس، ليصل إجمالي عدد الإسرائيليين الذين تلقوا اللقاح إلى 1700000.