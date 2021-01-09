القصة الكاملة للمصريين المحررين من قراصنة بنيجيريا من الاختطاف للعودة

25 يوما قضاها اثنان من البحارة المصريين رهينة لقراصنة من دولة نيجيريا، بعد اختطافهما خلال رحلة بحرية من الكاميرون إلى النيجر، على متن مركب لبناني مملوكا لعدنان الكت، حيث تم اختطاف 10 من بينهم 2 مصريين طوال، تلك الفترة تمت مباحثات بين المالك ومستأجر المركب والخاطفين تم دفع خلالها فدية مقابل الإفراج عنهم ليعود البحارة المصريان إلى أرض الوطن قبل قليل.

«الوطن» ترصد في التقرير الأزمة منذ بدايتها إلى نهايتها:-

- شقيقة ضابط بحري ثان: بعد مرور 3 أيام دون اتصال شككنا في الأمر لنعلم باختطافه وزملائه

تروى شروق، شقيقة سعد شوقي سعد، 28 عاما، ضابط بحري ثانٍ على متن المركب، تفاصيل اختطافه لـ«الوطن»، قائلة، «شقيقي وزميله كيرلس سمير، مهندس بحري مقيم بمحافظة الإسكندرية، كانا يعملان على متن المركب (ميلان) اللبنانية المملوكة لعدنان الكت، حيث يعمل سعد على متن المركب منذ عامين ونصف العام، متابعة خرج شقيقي الذي لا يزال عريسا جديدا ساعيا على رزقه في رحلة من نيجيريا للكاميرون، وكان الاتصال الأخير بنا بعد وصوله لميناء كوكو بنيجيريا، حيث قال إنهم في طريقهم إلى الكاميرون، حيث كان يطمئنا عليه، نظرا لسوء حالة الشبكة في الكاميرون، فقال لنا لما هوصل هناك مش هعرف أكلمكم بسبب الشبكة».

وتابعت شروق، «حينما مرت ثلاثة أيام ولم يتواصل معنا قلقنا جدا عليه لأن الطريق من نيجيريا للكاميرون يومين فقط، فتواصلنا مع عدنان مالك المركب، الذي قام بإبلاغنا باختطاف قراصنة من نيجيريا طاقم المركب المكون من 10 أفراد، ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، حيث قام القراصنة باختطاف العشرة وتركوا شخصا واحدا ليبلغ عدنان بخبر الاختطاف».

وأضافت شقيقة الضابط العائد «سعد»، «تواصلت معنا السفارة المصرية، وقالت لنا إن أفراد طاقم المركب بخير وأن السفارة تعمل على قدم وساق لحل الأزمة».

- مالك المركب: اختطفوا 10 من طاقم المركب بينهم مصريين مقابل فدية

قال عدنان الكت صاحب المركب اللبناني لـ«الوطن»، إن البحارة تم الإفراج عنهم مقابل دفع فدية موضحا أن «قراصنة من دولة نيجيريا اختطفوا 10 من طاقم المركب مقابل فدية مليون ونصف مليون الدولار للمقايضة على أشخاص حيث يتفاوض شاحن المركب وهي شركة من دولة الكاميرون، مع الخاطفين».

وأضاف الكت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من بين المخطوفين 2 من مصر وجنسيات المخطوفين كالتالي «2 من مصر - 3 لبنان - 4 الهند وواحد من دولة الكاميرون».

- الإفراج عن البحارة المختطفين على يد قراصنة بعد سداد الفدية

وأفرج قراصنة من نيجيريا، عن البحارة المختطفين من عدة دول، بينهم ضابط ومهندس بحري من مصر، بعد مرور 25 يوما على اختطافهم، بعد سداد مالك المركب مبالغ «الفدية».

ومن بين المختطفين الـ10، «سعد» و«كيرلس»، ضابط ومهندس بحري، كانا على متن المركب، حيث تخرج أحدهما قبل عام فقط ليبدأ رحلة العمل، بينما الثاني كان لا يزال عريسا جديد.

وتتابع شروق، «تواصل معي شقيقي وطمئننا عليه، حيث أكد لنا أنه بخير هو وزملاءه وأنهم وصلوا إلى أحد الفنادق ».

وتابعت شقيق الضابط البحري، «الفضل يرجع لله عز وجل في عودة شقيقي وزملاءه وعدنان الكت، صاحب المركب اللبناني الذي لم يهدأ وكان على تواصل دائم معنا» موجهة الشكر له على مابذله من مجهود طوال 25 يوما، مشيرة إلى تواصل الخارجية معهم حيث أكدوا لهم عملهم جاهدين لحل الأزمة.

- مساعد وزير الخارجية يستقبل المصريين بعد تحريرهم من يد القراصنة

استقبل السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، يوم 8 يناير الجاري، المواطنيّن المصرييّن ضابط بحري ثاني سعد شوقي ومهندس بحري كيرولس سمير، اللذين اختطفا ضمن طاقم سفينة الشحن Milan، التي تعرضت لحادث قرصنة قُبالة السواحل الجنوبية لنيجيريا يوم الخميس 26 نوفمبر الماضي، وذلك لدى وصولهما إلى أرض الوطن بعد أن تم إطلاق سراحهما نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة المصرية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومن خلال السفارة المصرية في أبوجا، والتي تكللت بالنجاح.

وكانت السفارة المصرية في أبوجا كانت شرعت، فور تلقيها المعلومات الخاصة بوقوع حادث القرصنة، في التواصل مع السُلطات والأجهزة المعنية في نيجيريا، التي أبدت من جانبها كل التعاون والاهتمام، كما قام طاقم السفارة بمتابعة تطورات الأزمة أولاً بأول على مدار الساعة مع السُلطات النيجيرية والشركة المالكة للسفينة وسفارات الدول التي ينتمي إليها أعضاء الطاقم الذين تم اختطافهم.