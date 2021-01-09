عاجل.. غلق محور 30 يونيو القادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس وطريق شبرا بنها الحر

أعلنت إدارة المرور، غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعلية والسويس أمام الحركة بسبب الشبورة.

كما أعلنت إدارة المرور، غلق طريق شبرا بنها الحر أمام حركة السيارات للسبب نفسه.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى من صباح اليوم، شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً، وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين لعدم التحرك على الطرق المعلنة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وأعلنت مصادر أمنية عدم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث، وذلك حرصًا على حياة المواطنين، وذلك بعد وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف، مما يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.