رئيس جامعة الفيوم ينفي إصابته بكورونا: تمكن مني في موجته الأولى

نفى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ما تردد عن إصابته هو وأسرته بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية للفيروس، موضحًا أنّه أُصيب في بداية الموجة الأولى في شهر مايو من العام المُنقضي، وكان أول من أصيب بالفيروس في الجامعة، ثم أُصيبت أسرته وعدد من العاملين.

وأشار رئيس جامعة الفيوم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنّه بأفضل صحة وحال، وأنّه من المقرر أن يستقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والمواني البحرية الحالي، الاثنين المُقبل، متسائلًا «كيف سأستقبله إذا كنت مريضًا بكورونا؟».

وبيّن «شديد» أنّ استضافة جامعة الفيوم للفريق «مميش» تستهدف نقل تجربته وخبراته في الحياة لاتحاد طلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش مع اتحاد طلاب جامعة الفيوم عددا من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية، لتوسيع آفاق إتحاد الطلاب الفكرية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المعرفية والعقلية، بما يساعدهم على تغيير طرق تفكيرهم للأفضل ويؤهلهم للمساهمة في نهضة مصر.

على جانب آخر، أكد الدكتور عماد عبد السلام المستشار الإعلامي لرئيس جامعة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ رئيس جامعة الفيوم يمارس مهام عمله بشكل طبيعي مع إتخاذه كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، موضحًا أنّه حينما تحدث عن إصابته بكورونا كان يروي ذكرياته خلال فترة الإصابة التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 7 أشهر ماضية، ولم يكن يعلم أنّه سيتم استغلال كلامه بدون توضيح حقيقة تاريخ إصابته، مؤكدًا أنّه سيصدر بيانًا ينفي فيه ما نُشر عن إصابته بكورونا في الموجة الثانية، داعيًا الله أن تمر الموجة الثانية بسلام وأن يرفع الله الوباء والبلاء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل شر.