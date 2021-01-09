الأرصاد: الشبورة مستمرة حتى منتصف الأسبوع.. وتحسن تدريجي الثلاثاء

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب موجة الشبورة الكثيفة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أنها نتيجة للاستقرار الشديد الذي تمر به حالة الطقس، وكمية الرطوبة المتواجدة في طبقات قريبة من عمود الهواء في الغلاف الجوي، مشيرًا أن هذه الطبقات القريبة تعمل على تكثف كميات الرطوبة وتعمل على تكون الضباب على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ومداخل ومخارج القاهرة والطرق المؤدية إلى محافظات شمال البلاد بصفة عامة.

وأوضح «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن هذا الوضع شديد الاستقرار خلال هذه الفترة سيظل حتى منتصف الأسبوع الجاري، مطالبًا المواطنين بتوخي أقصى درجات الحذر والحيطة أثناء السير على الطرق السريعة ناصحًا المواطنين بالقيادة على الطرق بعد الساعة التاسعة صباحًا بعد رفع الشبورة وبداية تحسن الرؤية على الطرق.

ونصح المواطنين الذين يسافرون على الطرق السريعة بالسفر قبل الساعة 12 منتصف الليل، نظرًا لبداية تكون الشبورة الكثيفة التي تصل لحد الضباب.

وتوقع مدير مركز التحليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تنتهي موجة الشبورة خلال منتصف الأسبوع الجاري، وأنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء ستقل كثافة الشبورة على الطرق، وستستقر الأمور من حيث كثافة الشبورة الموجودة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق عدد من الطرق منها طريق بلبيس الصحراوي، والطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي، وذلك بسبب الشبورة.

كما أعلنت الإدارة، غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجة إلى الإسماعيلية والسويس، وطريق شبرا بنها الحر أمام الحركة، وذلك بسبب الشبورة التي وصلت إلى حد الضباب.