الشبورة في كل مكان بالإسكندرية حتى غدا السبت

يتواصل ظهور الشبورة المائية في مدينة الإسكندرية، وذلك بعد تحذيرات الأرصاد الجوية باستمرارها في البلاد على الطرق الرئيسية والأخرى الجانبية، وذلك حتى غد السبت.

ورصدت عدسة «الوطن» كثافة الشبورة داخل شوارع مدينة الإسكندرية وعلى الكورنيش، حيث غطت الشبورة المائية سماء المدينة الساحلية وبحرها بكثافة عالية مع استقرار حالة الطقس.

وتشهد المدينة منذ بداية العام الجديد طقسا دافئا، حيث هدوء في الرياح مع هدوء امواج البحر وعدم تساقط الأمطار.

ومن المتوقع وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، عدم تساقط الأمطار على مدينة الإسكندرية حتى يوم 10 الجاري، حيث يتم قياس تنبؤات الأمطار مع استمرار الشبورة المائية والضباب علي الطرق الرئيسية.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، التي تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق.

فيما تغلق إدارة المرور الطرق أمام حركة المواطنين بسبب الشبورة، حيث تم الغلق لمدة طويلة لحين انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح، حرصًا على حياة المواطنين، إثر وقوع عدد من الحوادث ببعض الطرق الصحراوية، لعدم تمكن السائقين من رؤية الطريق لانتشار الضباب الكثيف.

وشهدت الطرق في الساعات الأولى شبورة وصلت إلى حالة الضباب، فيما تم إغلاق عدد من الطرق السريعة والمهمة، بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائيا، وناشد ضباط الإدارة العامة للمرور المواطنين بعدم التحرك على الطرق السريعة نهائيًا حتى انتهاء الشبورة لتجنب الحوادث المرورية.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة، حيث تتواجد الشبورة ليس فقط في الشوارع الرئيسية على الطرق بين المحافظات، بل داخل المدينة والكورنيش، مما يتسبب في حدوث حوادث الطرق لعدم وضوح الرؤية، مطالبة بالسير ببطء وتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة.