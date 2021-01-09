خريطة سلالات كورونا الجديدة.. ظهرت في 3 قارات وتثير خوف العلماء

يبدو أن فيروس كورونا المستجد «عدو البشرية» ذلك الضيف الثقيل الذي يتمنى الجميع زواله، لم يكتفِ بنشر الرعب في قلوب سكان العالم فحسب، بل يسعى حاليًا لنشر سلالات ونسخ متنوعة منه في بلدان مختلفة، فكلما اقترب العالم من حل، ظهر هو بجديد ليجعل الأطباء والباحثين في حيرة من أمرهم وموقف لا يحسدون عليه، وآخرها ظهور سلالة جديدة منه في الولايات المتحدة الأمريكية.

سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا ترفع من نسب مصابي الفيروس

رحلة السلالات الجديدة بدأت من شمال غرب القارة الأوروبية في بريطانيا، حينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ظهور سلالة جديدة متحورة من «كوفيد 19»، وأصبح الآن أكثر من مليون شخص في إنجلترا، مصاب بكورونا، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطني الذي يشير إلى أن شخصا من بين كل 50 شخصا في البلاد، مريض بالوباء التاجي.

وتجاوز عدد المصابين باليوم الواحد في بريطانيا، حاجز الـ60 ألف مصاب، الثلاثاء الماضي، حيث سجلت البلاد 60916 إصابة في 24 ساعة، تزامنا مع انتشار سلالة كورونا الجديدة في البلاد، وفقًا لسكاي نيوز.

سلالاة جديدة من كورونا في جنوب أفريقيا.. مخاوف «501.V2» تغزو القارة السمراء

والمحطة الثانية كانت في القارة السمراء وتحديدًا في جنوب أفريقيا، بعد نحو أسبوعين على اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في بريطانيا، تحدث العلماء عن سلالة أخرى من الفيروس ظهرت في جنوب أفريقيا، ورغم أن المعلومات المتوفرة عن هذه السلالة كانت غير مكتملة، إلا أن ردودا بين وزيري الصحة في البلدين تم تبادلها على إثرها، فقد قال وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزي، ردا على نظيره البريطاني، إنه لا يوجد دليل على أن السلالة الأخيرة أخطر أو معدية أكثر من تلك المكتشفة في بريطانيا.

وتعرف سلالة جنوب أفريقيا الجديدة باسم «501.V2»، وكشفت بيانات مبكرة، أن الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا، قد لا تعمل بشكل جيد ضد تلك السلالة، وفقًا لرويترز، وأثار العلماء مخاوف أن تكون تلك السلالة غير مستجيبة للقاحات كورونا.

«قد تكون أكثر انتقالا».. ظهور سلالة جديدة من كورونا تظهر في أمريكا

ورست محطة السلالات المستجدة من كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، آخر المحطات، حيث حذر فريق العمل التابع للبيت الأبيض والمعني بمكافحة فيروس كورونا المستجد«كوفيد 19»، من احتمال تطور سلالة جديدة للفيروس، تم اكتشافها في الولايات المتحدة، وتعتبر أكثر انتشارا.

وقالت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، مساء الجمعة، إن هذه السلالة بدأت للتو بالانتشار بين المجتمعات الأمريكية وقد تكون أكثر انتقالا بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.