تغيير 153 ألف عداد مياه معطل في 3 محافظات بالصعيد بالتقسيط ودون فوائد

بدأت شركات المياه والصرف الصحي بأسيوط والمنيا وسوهاج في تنفيذ خطة لتغيير العدادات المعطلة وعددها مايقرب من 153 ألف بالتقسيط ودون فوائد على المواطنين، لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والحد من السلوكيات الخاطئة.

تغيير العدادات المعطلة بقرى ومراكز أسيوط

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، تغيير عدادات المياه المعطلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى إنه جرى تغيير 44 ألف عداد معطل وفتح جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة بمختلف مراكز المحافظة أمام العملاء لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تغيير العدادات على أن يقدم العميل صورة من البطاقة الشخصية إضافة إلى آخر فاتورة مياه جرى سدادها.

تركيب 16500 عداد مسبق الدفع داخل مراكز المنيا

من جانبة قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنة تم وضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة، لافتا إلى أنه سيتم تركيب 14000 عداد مسبق الدفع و21000 عداد ميكانيكي ليصل إجمالى العدادات التي سيتم تركيبها إلى 51500 عداد.

حل مشكلات القراءة

وأشار إلى نجاح الشركة في تركيب 16500 عداد مسبق الدفع داخل كافة مراكز المحافظة، مع السعي لحل كافة المشكلات الخاصة بالقراءات لتقديم خدمة متميزة ترضي المواطن.

تغيير العدادات المعطلة بالتقسيط ودون فوائد

من جهته قال اللواء محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنة تم تنفيذ خطة لتغيير جميع العدادات المعطلة والتي يبلغ عددها 57 ألفا بالتقسيط وبدون فوائد على المواطنين، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تركيب 6060 عداد مياه مسبق الدفع بمركزى سوهاج وأخميم ضمن خطة الشركة لإحلال وتجديد العدادات المعطلة بعدادات جديدة مسبقة الدفع.

أوضح بدري أن عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام بلغ 13459 مشتركا بخدمة مياه الشرب، و1300 مشترك بخدمة الصرف الصحي، لافتا إلى أنة جرى فحص 2680 عدادا ومعايرة 4912 أخرى للمواطنين.