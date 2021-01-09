الأرصاد: الشبورة مستمرة للثلاثاء.. وعودة الأمطار الأربعاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الدفء وارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدلات وبالتحديد من درجتين إلى 3 درجات، لكن الشبورة ما زالت كثيفة وتصل إلى حد الضباب على الطرق.

وأضافت شاكر، أن هناك طرقا ما زالت مغلقة حتي الآن «طريق الإسماعيلية، العين السخنة، السويس، الإسكتدرية الصحراوي، والطريق الإقليمي»، لأن الرؤية عليها منخفضة لأقل من 200 متر، مؤكدة أن الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مستمرة معنا حتى منتصف الأسبوع يوم الثلاثاء المقبل.

درجات الحرارة أعلى من المعدلات

وأوضحت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات وتصل درجة الحرارة العظمى ما بين 23 و 24 درجة مئوية وذلك بسبب المرتفع الجوي الذي يؤثر علينا، مشيرة إلى أننا في حالة استقرار منذ أكثر من 3 أسابيع على الرغم من البداية الجغرافية لفصل الشتاء الذي بدأ يوم 21 ديسمبر، إلا أننا مستمرين في حالة الاستقرار في الأحوال الجوية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

عودة الأمطار الأربعاء

وتابعت، بأن الجو مستقر ومع منتصف هذا الأسبوع سيكون هناك تغيرات جوية إلى حد ما وسنشهد عودة للأمطار مرة أخرى على السواحل الشمالية يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع وستمتد للوجه البحري، لافتة إلى أن درجات الحرارة من المتوقع لها أن تصل إلى 25 درجة بالنسبة للقاهرة يوم الثلاثاء وستكون نهاية حالة الاستقرار وارتفاع درجات الحرارة وبعد ذلك سنشهد انخفاضا إلى حد ما.

وأشارت، إلى أننا استمتعنا باستقرار الأحوال الجوية لمدة تزيد على 3 أسابيع، لكن طبيعة فصل الشتاء تشمل وجود تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة وفرص سقوط أمطار.