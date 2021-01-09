«تموين سوهاج» يضبط 17 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي

تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، من ضبط 50 قضية متنوعة من بينها ضبط أمين عهدة بمطحن، بحوزته 17 طنا دقيق - قبل توزيعها على المخابز البلدية – غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتنفيذ ضباط مباحث التموين حملة مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

شارك في الحملة بالتنسيق ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى وكيل وزارة التموين بسوهاج.

وأسفرت الحملة عن ضبط 50 قضية تموينية، تضمنت ضبط «الباجوري. ع. ع. ا»، 59 سنة، أمين عهدة بالشونة التابعة لمطحن سلندرات طهطا، ويقيم بناحية قرية باصونة، دائرة مركز المراغة، لحيازته كميات من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لتوزيعها على المخابز البلدية، دائرة مركز ومدينة طهطا.

وضبطت 336 شيكارة دقيق بلدي، زنة الواحدة 50 كيلو جراما، بإجمالي وزن 16 طنا و800 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بقصد الغش والتدليس.

كما ضبط 50 كيلو كبدة مجمدة مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها بالسوق السوداء، وتحرير 6 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و5 إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و7 عدم صرف بون خبز للمواطنين، و5 عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و6 عدم الإعلان عن الأسعار، و5 غلق محل المخبز في أثناء مواعيد العمل.

وضبطت 6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، وقضيتين عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش، واثنين إدارة منشاة بدون ترخيص.

وحررت المحاضر اللازمة، وكلف مدير أمن سوهاج، ضباط المباحث، بتنفيذ حملات مماثلة لضبط الأسواق.