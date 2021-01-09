أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021 في مصر.. انخفض 32 جنيها

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في بداية تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 9 يناير الجاري، بعد أن انخفضت مساء مساء بقيمة تقدر بـ12 جنيهًا، حيث وصل مقدار الانخفاض صباح اليوم إلى 20 جنيها، ليكون مجموع الانخفاض في أسعار الذهب بمحلات الصاغة 32 جنيهًا منذ أمس وحتى الآن، وشهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم الجمعة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 922 و925 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 807 و809 جنيهات.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 692 و693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، 6 آلاف و472 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم السبت

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم السبت الموافق 9 يناير، 59.52 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 52.08 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 44.64 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

ورغم من توقعات خبراء الاقتصاد بارتفاع أسعار الذهب نتيجة لانخفاض سعر الدولار المتوقع متأثرًا بأعمال الشغب التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد تصاعد أزمة اقتحام مؤيدي دونالد ترامب للكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشار التظاهرات غير السلمية الرافضة لإعلان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمربكية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للتوقعات حول انخفاض سعر الدولار متأثرا بالأزمة.

بدء تطبيق دمغ الذهب بالليزر بدلا من القلم

أعلن منذ أيام قليلة اللواء عبدالله منتصر رئيس مصلحة الموازين والدمغة بدء تطبيق دمغ الذهب بالليزر والتخلي عن الشكل التقليدي المتبع في هذا الشأن والذي كان يؤثر بشكل أو بأخر على صناعة المعدن الأصفر.

ونوه «منتصر»، إلى طريقة الدمغ الجديدة والتي تتمّ على النحو التالي: «دمغة الليزر تقوم بها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، والتاجر له أن يقدم مشغولاته، ونحن من ندمغها له بالسيستم الذي يتناسب مع المصلحة طبقا لقوانينها».