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محمود مسلم

استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة

كتب:

هبة وهدان
10:43 م | الخميس 07 يناير 2021
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية مقارنًة بأسعار الصباح التي شهدت ارتفاعا في كافة أعيرة المعدن الأصفر بعد انخفاض أمس الذي قدر بنسبة 15 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

سعر الذهب في نهاية التعاملات

وجاء سعر الذهب عيار 24 ليتراوح بين 952 و954 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بين 714 و716 جنيها.

سعر الجنية الذهب في نهاية التعاملات

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية، 6 آلاف و680 جنيها.

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