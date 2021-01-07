استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم بمحلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب في نهاية التعاملات المسائية مقارنًة بأسعار الصباح التي شهدت ارتفاعا في كافة أعيرة المعدن الأصفر بعد انخفاض أمس الذي قدر بنسبة 15 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في نهاية تعاملات اليوم.

سعر الذهب في نهاية التعاملات

وجاء سعر الذهب عيار 24 ليتراوح بين 952 و954 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيها، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 بين 714 و716 جنيها.

سعر الجنية الذهب في نهاية التعاملات

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في نهاية التعاملات المسائية، 6 آلاف و680 جنيها.