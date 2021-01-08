أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-1-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة الموافق 8 يناير الحالي، وذلك بعد أن انخفض سعر جرام الذهب مساء أول أمس بمقدار 15 جنيها مساء أمس، وشهدت أسعار الذهب على مدار 2020 حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي وانخفاض سعر الدولار.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد متوسط أعيرة الذهب المختلفة، في البورصات العالمية، وانعكاسها على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، التي وردت في بداية تعاملات اليوم الجمعة، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تتابع حالة الذهب على مدار اليوم وفق آخر المستجدات.

أسعار الذهب

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 952 و954 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 833 و835 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 714 و716 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة، 6 آلاف و680 جنيها.

متوسط أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الجمعة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال بمصر اليوم الخميس الموافق 7 يناير، 61.68 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 53.79 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 46.26 دولار أمريكي، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة إذا تصاعدت أزمة اقتحام مؤيدي دونالد ترامب للكونجرس في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتشار التظاهرات غير السلمية الرافضة لإعلان جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمربكية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب نتيجة للتوقعات حول انخفاض سعر الدولار متأثرا بالأزمة.

وظهرت علامات الحذر على المستثمرين، الذين تخوفوا في البداية من أنّ تزامن ارتفاعات الذهب والأسهم قد ينذر بخطر في أسواق الأسهم، لكن ارتفاعات الذهب قد تعود لكون أسعار الفائدة كانت منخفضة جدا، بل سلبية في العديد من الدول، ولكون المصارف المركزية لا سيما الفيدرالي الأميركي تواصل دعم الاقتصاد بضخ الأموال وشراء الأصول ما يبقي العائد على سندات الخزينة لأجل عشر سنوات منخفضة، بحسب الخبراء.