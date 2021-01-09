الإسكان تقدم بدائل لمن لم يحالفهم الحظ في الوحدات السكنية

وحدات سكنية عدة، بمساحات واسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من حين لآخر، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصرس، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وتسلم الوحدات خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح كاملة التشطيب.

وفور إعلان الوزارة عن طرح جديد، يتسابق المواطنون الراغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح، لكن في بعض الأحيان، لا يحالف الحظ المتقدمين للحجز في الفوز بالوحدة السكنية، لأسباب عدة، بينها: زيادة عدد المتقدمين للحجز عن عدد الوحدات السكنية المطروحة، أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للتقديم، وأخيرا عدم مطابقة الشروط المنصوص عليها بكراسة الشروط.

وعليه وفّر صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري عددا من الخيارات أو البدائل للمواطنين المنطبق عليهم الشروط، لكنهم لم يحصلوا على وحدة سكنية ضمن الطرح المتقدمين عليه، وذلك وفقا لما ذكرته الرئيس التنفيذي للصندوق، المهندسة مي عبدالحميد.

وتتضمنت الخيارات التي يتيحها الصندوق لمن لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدة سكنية، بناء وحدات أخرى حالة وجود أراض متاحة داخل المدينة المتقدم عليها العملاء غير المقبولين، ويوفر الصندوق أيضا إمكانية التحويل من المدينة المتقدم إليها العميل إلى مدينة أخرى يتوفر بها وحدات سكنية، من خلال ملء استمارة طلب تحويل، وأخيرا سحب مقدم الحجز والتقديم في إعلان آخر، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للصندوق.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن هناك حالات لم يستطع فيها الصندوق استيعاب المواطنين المتقدمين للحجز، بسبب زيادة عددهم على عدد الوحدات السكنية المطروحة، لذلك وفّر الصندوق أكثر من بديل، يختار منها العميل البديل المناسب له.

وأكدت الرئيس التنفيذى للصندوق، أن هدف الصندوق هو توفير وحدة سكنية لكل مواطن يستحق الوحدة، بشرط استعمالها للسكن الدائم، وليس التربح منها.