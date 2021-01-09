افتتاح المرحلة الأولى من مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية الاثنين

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، تنفيذ المشروعات الثقافية والفنية في أماكن متفرقة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم أماكن العمل، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال العمل.

وقال الدكتور أحمد عواض في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى من مسرح قصر ثقافة الاسماعيلية يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، الذى كان له الأولوية في تطوير القصر، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية بعد افتتاح المرحلة الأولى.

وأشار «عواض» إلى تخرج دفعة «ابدأ حلمك» في الشرقية الخميس المقبل، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ولجنة الورشة نظرًا لظروف كورونا، وذلك تزامنًا مع طرح استمارات المرحلة الثانية من المشروع لإعداد الممثل فى مختلف فنون المسرح في 5 محافظات هي بورسعيد، وبني سويف، والجيزة، وكفر الشيخ، وأسوان، مشيرًا إلى طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للهيئة حتى منتصف فبراير المقبل.

وذكر أن اختبارات القبول بتدريبات المرحلة الثانية من ورشة «ابدا حلمك» ستبدأ عقب انتهاء فتره التقديم في فبراير المقبل، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 شهور ابتداء من شهر مارس 2021 حتى شهر أغسطس 2021، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة في المحافظات الخمس خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، كما يتم الاعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل محافظات جديدة.

وأشار إلى أن «ابدأ حلمك» يهدف إلى اكتشاف وتطوير ودعم المواهب الفنية الجديدة، بمختلف المحافظات لإثراء الساحة المسرحية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى التى تم تنفيذها في أسيوط، والفيوم، والشرقية شهدت إقبالًا من الشباب وحققت نجاحًا كبيرًا.