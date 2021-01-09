جوجل أزاله.. 9 معلومات عن تطبيق «Parler» مُشعل احتجاجات أنصار ترامب

أزالت شركة «جوجل» تطبيق «Parler»، من متجر «جوجل بلاي ستور»، ما يجعل من الصعب على مستخدمي أندرويد تنزيل التطبيق والوصول إليه.

الشركة قالت إن تطبيق التواصل الاجتماعي، هو المفضل لدى أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يتضمن منشورات تحرض على العنف، وأن المنشورات على «Parler» كانت تشجع على مزيد من العنف بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وتنشر «الوطن» أبرز المعلومات عن تطبيق «Parler» المثير للجدل، مع قيام شركة «جوجل» بتعليق الوصول إليه في الوقت الراهن:

1- هو تطبيق للتواصل الاجتماعي أسسه اثنان من المبرمجين الأمريكيين في ولاية نيفادا الأمريكية في عام 2018.

2- يقدم التطبيق نفسه باعتباره بديل لمواقع التواصل الاجتماعي الأخرى التي لا تسمح بحرية التعبير، وتقوم بمراقبة الآراء التي تُنشر في مواقعها، مثل «تويتر» و«فيسبوك».

3- يستخدم التطبيق في الولايات المتحدة الأمريكية قرابة 3.6 مليون مستخدم.

4- كان له دور تنسيقي في الاحتجاجات الأخيرة وتنظيمها، كونه أحد نقاط التنسيق لهذه التجمعات.

5- شهد التطبيق إقبالاً كبيراً الفترة الماضية، بعد انتخاب جون بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

6- يتطلب الانضمام إلى التطبيق الشهير، إدخال عنوان بريد إلكتروني، ورقم هاتف، وتلقي رسالة نصية تحتوي على رمز لإنهاء التسجيل.

7- مع تصاعد أحداث الانتخابات الأمريكية لعام 2020 أصبح «Parler» يتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين أنصار دونالد ترامب، في ظل قيام منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، مثل «فيس بوك» و«تويتر»، بتشديد القواعد للحد من المعلومات المضللة التي تُنشر في موقعيهما.

8- بحسب تقرير لموقع صحيفة «واشنطن بوست»، كان للتطبيق المثير للجدل 2.8 مليون مستخدم اعتبارًا من يوليو 2020، وقد اكتسب في الفترة الأخيرة أكثر من مليوني مستخدم جديد.

9- تلقى «جوجل بلاي ستور» ما يقدر بنحو 636 ألف طلب عملية تنزيل في الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 8 نوفمبر فقط.