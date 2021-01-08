هبة القدسي: ترامب يملك قاعدة انتخابية صلبة.. يرونه «ظل الله على الأرض»

قالت هبة القدسي، مديرة مكتب جريدة الشرق الأوسط، إن يوم السادس من يناير، كان الرئيس دونالد ترامب، دعا إلى حشود عشرات الألاف من المناصرين له، والذين أتوا من جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتظاهروا أمام البيت الأبيض والكونجرس، موضحة أنه يجب أن نفرق بأن حق التظاهر المكفول وفقا للدستور والقانون الأمريكي، وتجمهر عدد كبير يصل إلى عشرات الألاف، والذين تفاخر بهم «ترامب»، هذا حق مكفول، لكن تخطي الخط الأحمر والإعتداء على ممتلكات فدرالية ورموز للسلطة التشريعية الأمريكية، كل هذا مجرم قانونيا ويعاقب عليه القانون، ملمحة ان هناك قاعدة إنتخابية صلبة يرون في «ترامب» وكأنه «ظل الله على الأرض».

دعوة ترامب للتظاهر وضعت نائبه في موقف حرج

وأضافت «القدسي»، خلال لقائها عبر zoom، اليوم الجمعة، مع برنامج «الحكاية»، من تقديم الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على شاشة «mbc مصر»، دعوة ترامب لتلك الحشود، وضعت نائبه بوضع حرج، لأنه قال للمناصرين له، أن نائب الرئيس يملك أن يغير نتيجة الإنتخابات الإمريكية الأخيرة، ويجعلنا ننتصر ويستمع إلى معارضة الجمهورين والتشكيك في تزوير الإنتاخابات، ويغير من تصويت الهيئة الإنتاخبية، وهذا مخالف للواقع تماما.

المشكلة أن ترامب فاز بأصوات 75 مليون أمريكي

وتابعت المشكلة أن الرئيس ترامب فاز باصوات 75 مليون أمريكي، وهي قاعدة إنتخابية صلبة ترى في ترامب، وكأنه «ظل الله على الأرض»، «لو قالهم يمين يمين، شمال شمال»، وبالفعل كان هناك غضب كبير لنتيجة الإنتخابات، وتصديق تام دون اي مناقشة أن الرئيس ترامب كان ينبغي يفوز بالإنتخابات الأمريكية.

وأردفت أن هذا ما أدى إلى ان بعض الجمهوريين وقفوا إلى جوار ترامب، لأنه يملك أعداد ماهولة من المؤيدين، وبالتالي كان لديهم مطامع إنتخابية في 2012، وكذلك مطامع إنتخابية لترشح لرئاسة الأمريكية في 2024، مثل سيناتور توم، وغيره، فكل هؤلاء «عايزين القاعدة المناصرة لترامب، وعايزين نفسه يقف جمبهم، إذا ما خاضوا الانتخابات الرئاسية بعد 4 سنوات».