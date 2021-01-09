«بيلوسي»: أعضاء «الكونجرس» لديهم أكثر من خيار للمضي في عزل ترامب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، إن أعضاء «الكونجرس» لديهم أكثر من خيار للمضي في عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وسعى الديمقراطيون في «الكونجرس» إلى عزل ترامب، بعد أحداث اقتحام مقر المجلس الأربعاء الماضي.

من جانبها، اعتبرت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن مساءلة ترامب ستزيد من انقسام البلاد.

واقتحم مئات المحتجين المؤيدين للرئيس الامريكي الحالي الأربعاء الماضي، مبنى الكونجرس تزامنا مع عقد جلسة مشتركة لمجلسي «الشيوخ» و«النواب» للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت فيب البلاد في نوفمبر من العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

من جانبها، قالت شبكة «إن.بي.سي» الإخبارية الأمريكية، إنها حصلت على مسودة خاصة بمساءلة ترامب، وأوضحت المسودة، أن الرئيس الحالي تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد.

وكانت رئيسة مجلس «النواب» الديمقراطية نانسي بيلوسي، قالت، أمس الجمعة، إن دعم الديمقراطيين لعزل الرئيس دونالد ترامب أكبر من المرة السابقة، على خلفية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الامريكية في عام 2016.

وأشارت المسودة التي صاغها الديمقراطيون في «مجلس النواب»، إلى أن ترامب، أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس، وسيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب.

ودعت المسودة إلى مساءلة ترامب بناء على بند واحد «التحريض على تمرد»، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي الحالي عرض أمن البلاد ومؤسسات الحكومة الأمريكية إلى خطر كبير.

وأضافت مسودة مساءلة ترامب، أن الرئيس الحالي، هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة.

وكانت قناة «إن بي سي» الأمريكية، قالت أمس الجمعة، إن أكثر من 200 مشرع في الكونجرس يؤيدون التحرك الهادف إلى عزل ترامب.

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أمس الجمعة، إن اقتحام الكونجرس الأمريكي، كان صادما واعتداء على الديموقراطية بتحريض من ترامب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الاوسط».