لائحة اتهامات ترامب في الكونجرس: هدد النظام الديمقراطي وحرض على تمرد

في الوقت الذي أكّد فيه قيادات بمجلس النواب الأمريكي عزمهم المضي قدما في إجراءات مساءلة ترامب تمهيدًا لعزله، حصلت شبكة «إن.بي.سي نيوز» الأمريكية على مسودة خاصة بمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقول إنَّ «الرئيس تورط في جرائم كبرى بالتحريض على تمرد».

وتشير المسودة التي صاغها الأعضاء الديمقراطيون في مجلس النواب إلى أنَّ «الرئيس أدلى عامدًا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونجرس»، وأنَّه «سيظل تهديدًا إذا سُمح له بالبقاء في المنصب»، وذلك بحسب ما نشرت «روسيا اليوم» نقلا عن «رويترز».

وتدعو الوثيقة إلى «مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد»، لافتة إلى أنَّ ترامب عرض الأمن الأمريكي ومؤسسات الحكومة إلى «خطر كبير».

وأضافت أنَّ ترامب «هدد سلامة النظام الديمقراطي وتدخل في انتقال سلمي للسلطة وعرّض قطاعًا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسًا».

وتحرك المشرعون الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورًا، عقب أعمال العنف التي شهدها مبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

وكان مئات المحتجين المؤيدين لترامب قد اقتحموا مبنى الكونجرس وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتي الكونغرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن. وقُتل أربعة أشخاص خلال تعامل أجهزة الأمن الأمريكية مع أعمال الشغب تلك.

وأثارت هذه الأحداث موجة غضبة وادانات كبيرة ضد ترامب داخل أمريكا وخارجها.