موظف يستغيث برئيس «الأعلى للإعلام»: ابني مهدد بالطرد من الجامعة

أرسل أحد الموظفين رسالة استغاثة للكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مطالبا إياه بالتدخل لتسوية موقف نجله الطالب بكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، بسبب عدم استطاعته الوفاء بكل مصروفاته الدراسة والكتب والزي المطلوب، موضحا أنه يعمل باليومية وأن ظروفه المعيشية أصبحت صعبة للغاية بسبب ظروف كورونا، فضلا عن أنه معاق وأصيب بجلطة.

أعمل باليومية

وقال المواطن الذي كتب رسالة على صفحة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسم عادل أحمد: «السيد الفاضل المحترم الخلوق الإنسان كرم جبر، بعثت لحضرتك أكثر من مرة، وبستنجد بربنا وحضرتك، ابني هينطرد والله العظيم من تربية رياضية بنها، بسبب الزي الجامعي والكتب الدراسية بـ630 جنيها، أنا معاق وبعمل باليوم في النظافة بـ55 جنيها في مستشفى النيل وابني معندوش غير قميص وشبشب، ومكسور أمام زملائه من الطلاب، والله وأنا لا أملك حتى الغذاء لأولادي، أتوسل إليك قف معي، ثم ترك رقم هاتفه».

وتواصلت «الوطن» مع صاحب الشكوى مؤكدا أنه تواصل مع عدد من المسئؤلين لحل أزمة ضائقته المالية لا سيما وأنه تم الاستغناء عنه بسبب ظروف فيروس كورونا، وقال إنه كان يعمل مشرف أمن صناعي في شركة القاهرة لتكرير البترول.

أصبت بجلطة ومهدد بالطرد بسبب الديون

وتابع «مشونا بسبب الغياب دون إذن من سنة ونصف، وأنا عندي أربع أبناء، صلاح وسيف وعادل وحبيبة، والآن أعمل في النظافة في مستشفى باليومية 55 جنيها والله العظيم، وأبنائي بيضيعوا ولم أستطع إلا الدعاء لهم لأني اتزليت وجتلي جلطة بسبب ارتفاع ضغط الدم المرتفع وتم توقف زراعي ووجهي ورجلي اليمنى وأعمل حتى أموت بشرف».

وواصل قائلا: «بس ابني صلاح في كلية تربية رياضية بنها، وسيف في الثانوية الصناعية، وعادل في الصف الرابع الابتدائي، وحبيبة 5 سنوات وأنا وزوجتي، ومهدد بالطرد بسبب كثرة الديون وقطع الكهرباء والماء عني، هو دة الواقع أقسم بالله العظيم، ومشونا علشان كورونا من أسبوعين والآن لا أجد طعام ولا شراب الحمدلله والفضل لله».