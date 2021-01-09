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محمود مسلم

ضبط مقطورة محملة بـ7 أطنان أقماح مهربة في أسيوط

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الوطن
11:41 ص | السبت 09 يناير 2021
دقيق مهرب

دقيق مهرب

أكّدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن أسيوط، اتفاق مسؤولي صوامع أقماح، مع بعض الأشخاص لتهريب الأقماح المحلية المخصصة لطحنها لاستخدامها للمخابز البلدية بنطاق المحافظة للمطاحن الخاصة بنطاق محافظة سوهاج.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمّ ضبط أحد الأشخاص حال قيادته سيارة نقل بمقطورة بالطريق المؤدي لمحافظة سوهاج، محملة عليها كمية من الأقماح المحلية وزنت 70 طنًَا.

وبمواجهته، اعترف بما جاء بالتحريات وأنه كان في طريقه لتسليم كمية الأقماح المضبوطة لأحد المطاحن الخاصة بسوهاج، نظير تحقيق مكاسب مادية بالمخالفة للقانون، وذلك بالاشتراك مع مسؤولي الصوامع.

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