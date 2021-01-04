حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 2.5 طن «رنجة» فاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1197 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 2,5 طن مصنعات لحوم «رنجة» دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 1,028 طن مصنعات لحوم ودواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بحوزة المدير المسئول عن مخزن تجهيز وجبات تابع لمطعم بمحافظة القاهرة.

كما ضبط (3 أطنان "سكر حر " بدون مستندات مجهولة المصدر ) .. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وضبط أيضًا 17280 قطعة حلوى جافة دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة البحيرة.

وتمّ ضبط 29065 عبوة «كحول، جيل، ديتول» و3120 لتر «كحول، ديتول، جيل» دون مستندات مجهولة المصدر بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل دون ترخيص بمحافظة الأسكندرية.

كما ضبط 2,5 أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية دون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وضبط 5 أطنان «بولي إيثلين، مواد خام» دون مستندات مجهولة المصدر، و مستلزمات إنتاج 15500 عبوة فارغة «جراكن» تحمل علامة تجارية وهمية غير مسجلة منتج نهائي، 5000 قطعة «استيكر» تحمل نفس العلامة التجارية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع للمنتجات البلاستيكية دون ترخيص بمحافظة المنوفية.