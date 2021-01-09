130 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي في دير مواس 2020

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أنه جرى تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركزدير مواس بنحو 130 مليون جنيه في عام 2020.

تغيير وإحلال خطوط المياه

وأضاف الشهاوى أن الخدمات في قطاع المياه شملت تغيير وإحلال جزء كبير من خطوط المياه، لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوي للفرع ومنها:

- ( 900 متر طولي بأقطار مختلفة لمدنية دير مواس، و 5 آلاف متر في أبو خلقه، 3200 متر في قرية الحاج قنديل الشرقية، و8 آلاف متر في نزلة محمود، و2200 متر بأقطار مختلفة في قرية البدرمان، و2500 متر في قرية نزلة سعيد، و 550 مترا في قرية طوخ وكفر خزام)، يستفيد منها أكثر من 61 ألف مواطن.

التغذية بمصدر مستقل

وأوضح انه تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية، كل منهما مصدر مستقل بكل قرية،

وعن خدمات الصرف الصحي، أشار إلى أنه جار البدء في أعمال التسليم الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بطاقة 6000 م3 / يوم، وتقدر التكلفة بنحو 110 مليون جنيه، وتخدم نحو 10 آلاف مواطن.

وقال إنه جرى دخول محطة رفع صرف صحي قرية تانوف الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وقرية تانوف وتخدم نحو 4000 مشترك وعمل وصلات منزلي بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وأشار إلى حصول محطتي مياه الرحمانية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف للحصول على خدمة شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، لافتا إلى أنه جار تأهيل وإعداد محطة التل الشرقي للحصول على شهادة الأدارة الفنية المستدامة (T.S.M).

تركيب 6000 عداد بدلا من المعطل

وفيما يخص الشؤون التجارية فقد جرى تركيب نحو 6000 عداد ميكانيكي بدلا من المعطل، بالإضافة إلى تركيب نحو 600 عداد مسبق الدفع للنشاط التجاري وتركيب 300 عداد للمصالح الحكومية، وعدد المشتركين الجدد خلال هذا العام نحو 1850 مشتركا جديدا.

ونوه بأنه تم توصيل الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والاهالي، حيث تم تنفيذ وصلات منزلية بتكلفة حوالي 3 ملايي جنيه.

وأكد الشهاوى استمرار الشركة في تقديم الخدمات وتحسينها، طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوي.