3 خدمات إلكترونية تقدمها «التضامن» لأصحاب المعاشات

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وبشكل خاص أصحاب المعاشات، حيث توفر لهم عددا من الخدمات التي يمكن تقديمها لهم إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة التضامن، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الخدمات اليومية الإلكترونية المقدمة لأصحاب المعاشات..

1- الحصول على معاش استثنائي

تتيح وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي، إمكانية الحصول على نموذج تقديم طلب الحصول على معاش استثنائي أو إضافي، وجاءت التفاصيل كالتالي:

شروط الحصول على المعاش الاستثنائي

- أن يكون طالب المعاش من العاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم، الذين لم يسبق لهم الحصول على أي معاش لأي سبب.

- يجوز طلبه لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية الاجتماعية.

- تقديم تقرير معاشات استثنائية لمن أدوا خدمات جليلة للدولة.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الحصول على المعاش الاستثنائي

- للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام: يجب استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة، أو مكتب التأمينات المختص، وتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش وتحسينه.

- تحويل طالب المعاش الاستثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض، ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي، يحدد مصادر الدخل في حالة طلب تحسين المعاش، لظروف اجتماعية.

- عرض نموذج طلب المعاش والتقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية، لتقرير مدى حق المتقدم في المعاش الاستثنائي، وعرضه على اللجنة العليا للنظر في الطلب.

2- الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

يسمح الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والخطوات كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات.

- يتم عرض الخدمات المقدمة لهم، ثم يتم اختيار «استعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».

- ثم يدخل صاحب المعاش الرقم القومي الخاص بالبطاقة الشخصية الخاصة به، ثم كلمة المرور الخاصة به.

- ثم يتم عرض البيانات الأساسية لملف المعاش.

3- استعراض تطور زيادات المعاش

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنـــــــــا.

- اختيار الأيقونة الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم اختيار الخدمات التأمينية لأصحاب المعاشات.

- يتم عرض الخدمات المقدمة لهم، ثم يتم اختيار «استعراض تطور زيادات المعاش».

- ثم يقوم صاحب المعاش بإدخال الرقم القومي الخاص بالبطاقة الشخصية الخاصة به، وإدخال كلمة المرور الخاصة به.

- ثم يتم عرض تطور زيادات المعاش.