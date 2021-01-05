وزيرة الصناعة: سننظر في موقف أصحاب المعاشات من مبادرة إحلال السيارات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الوزارة ستدرس موقف أصحاب المعاشات ممن هم فوق سن الـ60 عاما، بشأن مبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما.

وأضافت الوزيرة في تصريحات على هامش المشاركة في المعرض الأول لإحلال السيارات أن أحد أهم الشروط المطلوب توافرها في المتقدم لإحلال سيارته القديمة أن تتراوح سنوات عمره بين 21 إلى 55 عاما.

وأكدت الوزير ردا على سؤال «الوطن» أن أصحاب المعاشات أو من هم فوق السن لا يمكنهم الاستفادة من المبادرة في الوقت الحالي، لكنها أشارت إلى أن الوزارة ستدرس موقف هذه الفئة من المواطنين، بحيث إذا تم تلقي طلبات كثيرة من الممكن أن يتم بحث كيفية ضمهم للمبادرة.

وذكرت الوزيرة أن الدعم النقدي المقدم لأصحاب السيارات التي سيتم تخريدها سيصل حده الأقصى إلى 50 ألف جنيه، دون وجود حد أدنى، مضيفة: سيتم إتاحة دعم نقدي، لذلك علينا التأكد من أنه يذهب لمن يستحقه، في إشارة منها لضرورة أن تكون رخصة السيارة ورخصة القيادة للمتقدم بالطلب سارية وغير منتهية.