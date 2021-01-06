حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط حصول المستحقين على المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش، والفئات المستحقة للحصول على المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

وترصد «الوطن» شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى بـ قانون المعاشات الجديد، وفقًا لما حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها المتوفى

حدد قانون المعاشات الجديد شرط استحقاق الأرملة، والأرمل في المعاش بأن يكون الزواج موثقاً، أو ثابتاً بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

كما تضمن نص تضمن القانون شروط استحقاق المعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، والفئات المستحقة للمعاش، حيث اشترط القانون لاستحقاق الابنة في معاش والدها المتوفى ألا تكون متزوجة، كما اشترط للابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الابن العاجز عن الكسب.

كما يستثنى الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس، أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين، ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة، ومن حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز الليسانس أو البكالوريوس، ولم يلتحق بعمل أو يزاول مهنة، ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، وسن الرابعة والعشرين للحاصلين على المؤهلات الأقل.

كما يشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات إضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات، أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم.

وحدد القانون أن المستحقين للمعاش حال وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش هم الأرمل، الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدان، الإخوة، الأخوات، الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها، في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.