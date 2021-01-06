محافظ أسوان يفاجئ مكتب بريد بزيارة أثناء صرف المعاشات

أثناء مروره الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا، فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المسئولين بمكتب البريد الرئيسى بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاش.

وطالب المحافظ المواطنين بارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الأخرين، موجهاً مدير عام البريد لاستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ لمنع التجمعات والإزدحام أثناء عملية صرف المعاشات وهو الذى يتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة لمراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية وخاصة لكبار السن لمجابهة إنتشار الفيروس.

كما حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع للعديد من المطالب الجماهيرية ، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها .

وفي إطار افتتاح سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية بمناسبة العيد القومى لمحافظة أسوان، الذي يوافق 15 يناير من كل عام، افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مشروع إحلال وتجديد لوحة توزيع كهرباء فريال، بحضور المهندس سامى أبو ورده رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.

ودعمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشروع باعتمادات 35 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الطموحة التى تنفذها الوزارة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية 1,2 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

وأوضح المهندس سامى أبو ورده، أن لوحة توزيع كهرباء فريال تتكون من 24 خلية منها 8 خلايا دخول، بجانب 16 خلية للخروج، ويتم تغذية الموزع من مصدرين للتغذية هما محطة محولات شرق ومحطة محولات السيل، فيما يتم تأمين التغذية عن طريق ربط الموزع بموزعات أطلس والطابية، مؤكداً بأن ذلك سيساهم فى تحسين الجهود وضمان إستمرارية التغذية الكهربائية.