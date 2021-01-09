غدا.. الشباب والرياضة تعلن أكواد الدفع لمبادرة «دراجتك.. صحتك»

تعلن غدا وزارة الشباب والرياضة عن أكواد الدفع الخاصة بالمرحلة الثالثة لمبادرة «دراجتك.. صحتك» والتي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك في احتفالية كبرى لتوقيع تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الخاصة العاملة في المجال، وتأتي مبادرة «دراجتك.. صحتك» في إطار الدور المجتمعي الذي تساهم به وزارة الشباب والرياضة، في نشر ثقافة ممارسة الرياضة، والحفاظ على الصحة، فضلا عن حث المصريين على استخدام وسائل نقل أكثر أمانا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مع جائحة كورونا «كوفيد 19»، كما يذكر أن الرئيس السيسي وجه بضرورة نشر ثقافة الرياضة بين جموع المواطنين، في ظل المبادرة القومية التي أعلن عنها للحفاظ على الإنسان المصري.

تدشين مشروع «زود دخلك»

كما سيعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن تدشين مشروع «زود دخلك» من خلال مبادرة «دراجتك.. صحتك» بتوفير فرص عمل للشباب الحاصلين على الدراجات لزيادة دخلهم بالشراكة مع شركات داعمة.

وفي هذا الصدد أكد صبحي أن الوزارة تقدم دراجات مدعومة بأقل من سعر السوق، موجها الشكر للهيئة العربية للتصنيع، وبنك القاهرة على جهودهما الكبيرة ومساهمتهم مع وزارة الرياضة في تقديم الدراجات بأسعار تناسب كل المواطنين.

ولمن يرغب في الحصول على الدراجة ستكون متاحة بأسبقية الدفع من خلال ماكينات شركة فوري، وستعلن كل التفاصيل غدا في المؤتمر الصحفي بمقر وزارة الشباب والرياضة ظهر غد الأحد، كما ستعلن أيضا على الحسابات الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة والبوابة الإلكترونية.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت مرحلتين من مبادرة دراجتك صحتك ولاقت إقبالا كبيرا من الشباب ومن المقرر أن تطرح الوزارة دراجات من خلال عدة مراحل لمبادرة «دراجتك.. صحتك» في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ إستراتيجيتها مما يجعل من الرياضة أسلوب حياة، إضافة إلى الآثار الإيجابية للدراجات باعتبارها وسيلة انتقال اقتصادية مصاحبة للبيئة وتساهم في تحسين اللياقة البدنية لمستخدميها.