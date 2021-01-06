الشباب والرياضة: الدراجة تبدأ من 1894 جنيها في مبادرة «دراجتك صحتك»

كشفت الدكتورة سونيا عبدالوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل مبادرة «دراجتك صحتك»، قائلة إنه سيعقد مؤتمر صحفي 10 يناير الجاري، للإعلان عن تفاصيل مبادرة «زود دخلك» بشكل أكبر، بالتعاون مع إحدى الشركات، وسيعلن وزير الرياضة اسمها حينها، لافتة إلى أن إدارة المشروعات وتشغيل الشباب في الوزارة، بالتعاون مع هذه الشركة، تهدف إلى تشغيل الشباب وطرح فرص عمل من خلال مبادرة «دراجتك صحتك».

عبدالوهاب: المبادرة لاقت إقبالا كبيرا

وأضافت الدكتورة سونيا عبدالوهاب، خلال اتصال عبر زووم ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه في بداية إطلاق مبادرة «دراجتك صحتك»، التي تعد فكرة من وزارة الشباب والرياضة، كان هناك تخوف من نجاحها، لكنها شهدت إقبالا كبيرا، ولاقت دعما كبيرا من القيادة السياسية، ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما منح للمبادرة قوة.

الهدف الأساسي للمبادرة زيادة المناعة للشباب

وأكدت أن الهدف الأساسي للمبادرة هو زيادة المناعة للشباب، وممارسة الرياضة، وتوسعت لتحتوي على مبادرات أخرى مثل مبادرة «زود دخلك» لتشغيل الشباب، والهدف أيضا يتضمن بأن تكون الدراجة أسلوب حياة، سواء في العمل أو المدارس أو أي مكان، «الوزير دايما بيقول أحنا مش هنستني تتمهد الطرق، أحنا هنقتحم المشكلة ونوفر دراجة لكل مواطن».

سعر الدراجة بين 2300 و1894 جنيها

ولفتت أن سعر الدراجة في المبادرة يتراوح 1894 جنيها، وتستخدم في الطرق غير الممهدة، بينما الدراجة العادية 2300 جنيها، وطريقة الحصول للدراجة كان عبر موقع الوزارة الإلكتروني، دون دفع رسوم، وجرى طرح 1000 دراجة، ووصل عدد المترددين على الموقع الإلكتروني 50 ألف شاب، بينما المرحلة الثانية طرحت 1400 درجة، ووصل المترددين على الموقع 2.5 مليون شخص.

دفع جدية الحجز عبر ماكينات فوري

وأكدت أن المبادرة كانت تواجهها بعض العقبات، فتم إنشاء نظام بالتعاون مع «فوري»، بحيث تكون جدية الحجز عن طريق ماكيناتها، نظرا لتوافرها في كل شوارع مصر، لافتة إلى أن طريقة الدفع ستكون متاحة لجميع الشباب.