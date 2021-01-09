تعليمات جديدة من «الصحة» لـ«المخالطين» لحالات إيجابية بفيروس كورونا

استقبل الخط الساخن 105 الذي خصصته وزارة الصحة والسكان لاستقبال أي استفسارات من المواطنين خاصة بفيروس كورونا ومستجداته مجموعة من الاستفسارات التي تدور حول «مخالطة شخص لمصاب فيروس كورونا ثبت إيجابية تحاليله معمليا للفيروس، ما الإجراءات التي يجب أن تحدث؟»، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير الإجابة التي حسمتها وزارة الصحة والسكان.

«الصحة» تؤكد على الالتزام بالإرشادات

قالت الوزارة إن هناك مجموعة من الإرشادات التي يجب تنفيذها لمدة 14 يوما من تاريخ آخر اختلاط مباشر مع الحالات المؤكدة والتي تتضمن أثناء العطس أو الكحة تغطية الأنف والفم بمنديل ورقي ثم التخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات، واغسل يديك بالماء والصابون مباشرة.

وأكدت الوزارة على عدم النزول طوال فترة العزل الذاتي المقررة ولابد من تخصيص مكان منعزل بالمنزل كغرفة مغلقة مرتبة ونظيفة، جيدة التهوية، ولابد من تجنب جميع الزيارات.

وأضافت الوزارة في ردها على هذا الاستفسار أنه من الأفضل أن يكون لديك فرد من أفراد الأسرة يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من الأمراض المزمنة لرعايتك.

وأوضحت أنه لابد من ارتداء الكمامات التي تناسب الوجه، خاصة عند المخالطة والتخلص منها بعد الاستخدام بوضعها داخل كيس مغلق، مشيرة إلى ضرورة تجنب الأنشطة مع الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر.

زيادة مقاعد الخط الساخن

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيادة مقاعد الخط الساخن 105 من 400 مقعد لـ800 بالتزامن مع دخول مصر الموجة الثانية للفيروس، وذلك لتوفير أكبر قدر من تقديم كل مستجدات الفيروس والإطلاع عليه من قبل المواطنين.

وتواصل وزارة الصحة رفع أقصى درجات الاستعداد ومتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في كل مستشفيات الوزارة على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.