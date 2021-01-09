بعد إشادة الصين.. تعرف على تجربة ميت خاقان بالمنوفية في مواجهة كورونا

أشادت وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا»، بتجربة قرية ميت خاقان بمحافظة المنوفية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالجهود الذاتية، في مبادرة أطلقوا عليها «ميت خاقان خالية من فيروس كورونا».

وتهدف الحملة إلى توفير الأدوية والعلاج والاختبارات والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالمجان.

وأكد أمين محمد هيكل، أحد مؤسسي الحملة، أن خطورة الموجة الثانية جلعت شباب القرية يقررون إطلاق المبادرة لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح المصابين، في ظل زيادة الأعداد في مستشفيات العزل الصحي، مشددا على أن المبادرة تنفذ بالحهود الذاتية لخدمة القرية، ودون أن يتكلف المصاب أي أعباء مالية، سواء من غير القادرين أو ميسوري الحال.

وأضاف «هيكل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة دعمت بـ52 أسطوانة أكسجين، ومولدات أكسجين، وأجهزة قياس «نسبته في الدم، والنبض»، بجانب مرور الأطباء على الحالات التي تخضع للعزل المنزلي، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان، مؤكدا أنه يتم توفير الكمامات في المساجد، خاصة في صلاة الجمعة، والأسواق لمنع زيادة انتشار فيروس كورونا بالقرية.

وتابع أحد مؤسسي الحملة: «نصرف الأدوية مجانا للمصابين في العزل المنزلي ونتابع حالتهم بشكل مستمر، بجانب توفير مواد التعقيم والتطهير لهم، وكذلك رش وتعقيم الشوارع بالقرية بالمطهرات»، موضحا أن المبادرة يروج لها من خلال الدعاية التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكل يتابعها جميع أهالي القرية، مشددا على أن الهدف منها محاولة مساعدة الدولة في ظل تفشي فيروس كورونا.

ووجه أمين محمد هيكل، الشكر لوكالة الأنباء الصينية الرسمية، على إشادتها بالتجربة، قائلا: «الإشادة هتحمس جميع الشباب على استكمال العمل وتطوير الفكرة واستمرارها لشعورهم بالمسؤولية أكثر وأكثر»، مؤكدا أنه يتم دراسة تقديم مساعدات غذائية للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة في حال إصابة من يعول الأسرة، تخفيفا عليهم.