أسعار المزايدة على لوحات سيارات مميزة بالمرور.. تقترب من نصف مليون

يحرص العديد من أصحاب السيارات باهظة الثمن على الحصول على لوحات سيارات ذات أرقام وحروف مميزة، ما يضطرهم إلى الاشتراك في المزايدات التي تجريها وزارة الداخلية على الموقع الإلكتروني الخاص بها، حتى يكون لهم الحق في استخدام الحروف والأرقام المميزة للوحات المعدنية، يعد بمثابة تذكار ولا يعني أنها المقابل المادي للحروف والأرقام.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، أعلى سعر للمزايدة على لوحات السيارات المميزة والمعروضة على موقع وزارة الداخلية، كالتالي:

أعلى سعر للمزايدة على لوحات السيارات المميزة

اللوحة رقم 777 «د ي ب»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 135 ألف جنيه.

اللوحة رقم 2222 «د ي ب»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 100 ألف جنيه.

اللوحة رقم 5 «م ى ر»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 425 ألف جنيه.

اللوحة رقم 6666 «و ج د»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 100 ألف جنيه.

اللوحة رقم 1111 «ب س م»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 75 ألف جنيه.

اللوحة رقم 555 «د ى ب»: يصل أعلى سعر للمزايدة على تلك اللوحة إلى 125 ألف جنيه.

خطوات المزايدة على اللوحات المميزة إلكترونيا

- يقوم الراغب في شراء اللوحة المميزة بالدخول إلى الصفحة الخاصة بالمزايدة على لوحات السيارات المميزة على موقع وزارة الداخلية من هنــــــــــــــا.

- ثم يقوم الراغب في الشراء باختيار اللوحة التي يرغب في المزايدة عليها.

- ثم يقوم الراغب في الشراء بالمزايدة على اللوحة بأعلى سعر للفوز بها.

- ثم يتم اختيار المحافظة ووحدة الترخيص ليتم إرسال اللوحة لها لترخيصها، ثم إرسالها إلى الفائز بها.