كيف تستعيد رخصة المرور المسحوبة في 4 خطوات

يتعرض يوميا العديد من المواطنين لحالات سحب رخصة القيادة بسبب مخالفات مرورية كانتهائها أو السير بشكل مخالف، وعليه يبحث المواطن المتضرر عن طريقة تمكنه من استعادة الرخصة .

ولذا تستعرض «الوطن» طريقة استعادة رخصة القيادة المسحوبة في الخطوات التالية:

- منذ سحب الرخصة لابد أن ينتظر السائق صاحب السيارة مدة لا تقل عن 48 ساعة وتصل لأسبوع وهى المدة المدونة بإيصال السحب الذي يسلمه لك شرطي المرور .

- داخل شباك الرخص المسحوبة بالمرور التابع له يمكنك الاستفسار عن الرخصة إن كان تم إرسالها للمرور أم لم تأتي بعد .

- في حال التأكد من وجودها يتم كتابة رقم الصادر وتصوير تقرير السحب الذي منحك إياه شرطي المرور .

- في الخطوة الأخيرة تتوجه لدفع المخالفة وذلك في نيابة المرور التابع لها لتحصل بعدها على الرخضة مباشرا.

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كيفية معرفة مخالفات المرور 2021

أولا: في البداية يجب تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة .

ثانيا: ومن الموقع يتم اختيار تبويب خدمات المرور.

ثالثا: اختيار خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قيم المخالفات المرورية.

رابعا: يتم إدخال البيانات الخاصة برخصة القيادة والمطلوب تدوينها ككتابة الرقم القومي، نوع الرخصة، المحافظة التابع لها وحدة التراخيص، ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

خامسا: فور ادخال البيانات يتم ظهور إجمالي المخالفات والرسوم القضائية المستحقة ومنها يتم تحديد طلب استخراج شهادة وفاء بالغرامات.

سادسا: لابد من الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية .

سابعا: بعد استكمال تسجيل البيانات الشخصية لمقدم الطلب بدقة، يتم تحديد طريقة السداد سواء كانت إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان، أو الدفع نقدا عند الاستلام.

يذكر أن الدفع الإلكتروني اتجهت إليه الدولة مؤخرا لتطبيق منظومة مصر الرقمية، بالإضافة لأنها تحمي المواطن في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وزيادة حالات الإصابة والوفاة.